Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ca un idiot". Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter

“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter

Andrei Nicolae Publicat: 6 decembrie 2025, 22:16

Comentarii
Ca un idiot. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter

Cristi Chivu, după un gol marcat / Profimedia

Cristi Chivu a ieșit în evidență cu o declarație fabuloasă după ce Inter a învins-o la scor pe Como în etapa cu numărul 14 din Serie A. Antrenorul român a primit o întrebare legată de modul în care s-a bucurat la ultimul gol marcat de echipa sa și nu a ezitat să glumească împreună cu jurnaliștii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a “zdrobit-o” pe Como într-un meci în care Cristi Chivu a câștigat bătălia tactică pe care a dus-o cu omologul său, Cesc Fabregas. După meci, antrenorul român a analizat modul în care au jucat elevii săi și a evidențiat cum Inter a reușit să își dea drumul la joc în partea a doua, după o primă repriză în care marcase un singur gol.

Reacția lui Cristi Chivu, după Inter – Como 4-0

Deși echipa sa a marcat de patru ori, Chivu consideră că elevii săi ar fi putut să presteze un joc și mai bun.

Puteam să ne descurcăm mai bine. Ne-am grăbit puțin în prima repriză, dar am jucat un meci competitiv, cu claritate. Mi-ar fi plăcut să am avem mingea puțin mai mult.

Au venit să facă marcaj om la om, iar noi a trebuit să jucăm rapid. Trebuia să fim mai calmi, dar sunt mulțumit. După scorul de 1-0, am făcut un pas în spate ca să ne tragem sufletul. Cred că în partea a doua ne-am descurcat mai bine la citirea jocului“, a spus Chivu, potrivit gazzetta.it.

Reclamă
Reclamă

Declarația serii făcută de Chivu a venit în momentul în care a primit o întrebare despre modul în care s-a descătușat la golul de 4-0. Nu este prima dată când antrenorul român își dă frău liber emoțiilor, dar acum a ales să și ofere o declarație amuzantă în acest sens.

Celebrarea (n.r. de la 4-0)? Ca un idiot (n.r. m-am bucurat), ca de obicei. Lăsând gluma la o parte, mă bucur să fiu din nou la Inter. Încerc să dau totul cu pasiune și entuziasm și mă bucur de fiecare moment“.

De ce mai stau oamenii din Prahova la coadă la apă, deşi au apă la robinetDe ce mai stau oamenii din Prahova la coadă la apă, deşi au apă la robinet
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
Observator
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv
23:15
“Demult n-a mai fost un derby atât de urât” Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali
23:03
Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: “Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător…”
22:56
Darius Olaru, în pericol să fie amendat după FCSB – Dinamo. Mijlocașul, pus pe glume: “Îi dau lui jumătate”
22:55
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb”
22:43
Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: “Meritam să câştigăm”
22:25
FCSB – Dinamo 0-0. Primul egal “alb” în derby în Liga 1, după 10 ani!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 4 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 5 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte