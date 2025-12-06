"Ca un idiot". Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter - Antena Sport

Cristi Chivu a ieșit în evidență cu o declarație fabuloasă după ce Inter a învins-o la scor pe Como în etapa cu numărul 14 din Serie A. Antrenorul român a primit o întrebare legată de modul în care s-a bucurat la ultimul gol marcat de echipa sa și nu a ezitat să glumească împreună cu jurnaliștii.
Inter a “zdrobit-o” pe Como într-un meci în care Cristi Chivu a câștigat bătălia tactică pe care a dus-o cu omologul său, Cesc Fabregas. După meci, antrenorul român a analizat modul în care au jucat elevii săi și a evidențiat cum Inter a reușit să își dea drumul la joc în partea a doua, după o primă repriză în care marcase un singur gol.
Reacția lui Cristi Chivu, după Inter – Como 4-0
Deși echipa sa a marcat de patru ori, Chivu consideră că elevii săi ar fi putut să presteze un joc și mai bun.
“Puteam să ne descurcăm mai bine. Ne-am grăbit puțin în prima repriză, dar am jucat un meci competitiv, cu claritate. Mi-ar fi plăcut să am avem mingea puțin mai mult.
Au venit să facă marcaj om la om, iar noi a trebuit să jucăm rapid. Trebuia să fim mai calmi, dar sunt mulțumit. După scorul de 1-0, am făcut un pas în spate ca să ne tragem sufletul. Cred că în partea a doua ne-am descurcat mai bine la citirea jocului“, a spus Chivu, potrivit gazzetta.it.
Declarația serii făcută de Chivu a venit în momentul în care a primit o întrebare despre modul în care s-a descătușat la golul de 4-0. Nu este prima dată când antrenorul român își dă frău liber emoțiilor, dar acum a ales să și ofere o declarație amuzantă în acest sens.
“Celebrarea (n.r. de la 4-0)? Ca un idiot (n.r. m-am bucurat), ca de obicei. Lăsând gluma la o parte, mă bucur să fiu din nou la Inter. Încerc să dau totul cu pasiune și entuziasm și mă bucur de fiecare moment“.
