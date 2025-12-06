"Ca un idiot". Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter - Antena Sport

Cristi Chivu a ieșit în evidență cu o declarație fabuloasă după ce Inter a învins-o la scor pe Como în etapa cu numărul 14 din Serie A. Antrenorul român a primit o întrebare legată de modul în care s-a bucurat la ultimul gol marcat de echipa sa și nu a ezitat să glumească împreună cu jurnaliștii.

Inter a “zdrobit-o” pe Como într-un meci în care Cristi Chivu a câștigat bătălia tactică pe care a dus-o cu omologul său, Cesc Fabregas. După meci, antrenorul român a analizat modul în care au jucat elevii săi și a evidențiat cum Inter a reușit să își dea drumul la joc în partea a doua, după o primă repriză în care marcase un singur gol.

Reacția lui Cristi Chivu, după Inter – Como 4-0

Deși echipa sa a marcat de patru ori, Chivu consideră că elevii săi ar fi putut să presteze un joc și mai bun.

“Puteam să ne descurcăm mai bine. Ne-am grăbit puțin în prima repriză, dar am jucat un meci competitiv, cu claritate. Mi-ar fi plăcut să am avem mingea puțin mai mult.

Au venit să facă marcaj om la om, iar noi a trebuit să jucăm rapid. Trebuia să fim mai calmi, dar sunt mulțumit. După scorul de 1-0, am făcut un pas în spate ca să ne tragem sufletul. Cred că în partea a doua ne-am descurcat mai bine la citirea jocului“, a spus Chivu, potrivit gazzetta.it.