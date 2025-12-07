Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie după derby-ul cu Dinamo: "Nu mai merge" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie după derby-ul cu Dinamo: “Nu mai merge”

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 9:11

Jucătorii de la FCSB, după egalul cu Dinamo din derby / Sport Pictures

Fotbaliștii de la FCSB nu au avut parte de cel mai “cald” tratament din partea propriilor suporteri după ce au remizat cu Dinamo în derby, scor 0-0. La finalul partidei, fotbaliștii lui Elias Charalambous au mers la Peluza Nord, iar Gheorghe Mustață a fost cel care le-a făcut morală.

FCSB și Dinamo au remizat “alb” în campionat în derby-ul cu Dinamo pentru prima dată după 10 ani, iar rezultatul nu i-a mulțumit pe ultrașii roș-albaștrilor. După fluierul final al partidei, liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, nu s-a ferit să le transmită unora dintre fotbaliști că este cazul să plece în iarnă.

Peluza Nord, mesaj clar pentru jucătorii de la FCSB

Omul de galerie al FCSB-ului nu a dat vreun nume, însă mesajul său a fost unul clar, și anume că “nu mai merge”. Mesajul dur al lui Mustață s-a încheiat într-o notă pozitivă, și anume că suporterii vor rămâne alături de galerie.

La iarnă, luați-vă drumul. La iarnă, duceți-vă cu Dumnezeu, că nu mai merge. Unii dintre voi. Restul, asta este, vom fi lângă voi“, le-a spus Gheorghe Mustață, potrivit digisport.ro.

Cu siguranță, suporterii FCSB-ului și-ar fi dorit ca favoriții lor să obțină victoria în derby-ul cu Dinamo, care are un bilanț pozitiv în acest an în fața rivalei sale. După 4-3 în tur, acum alb-roșiii au remizat “alb” și și-au continuat forma bună din campionat, unde sunt pe locul 3, cu 35 de puncte.

De cealaltă parte, FCSB are 25 de puncte și se clasează pe locul 8. La momentul actual, roș-albaștrii sunt la două puncte de ultima poziție care asigură accesul în play-off, care e ocupată în prezent de Oțelul Galați.

1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
