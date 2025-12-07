Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie după derby-ul cu Dinamo: "Nu mai merge" - Antena Sport

Fotbaliștii de la FCSB nu au avut parte de cel mai “cald” tratament din partea propriilor suporteri după ce au remizat cu Dinamo în derby, scor 0-0. La finalul partidei, fotbaliștii lui Elias Charalambous au mers la Peluza Nord, iar Gheorghe Mustață a fost cel care le-a făcut morală.

FCSB și Dinamo au remizat “alb” în campionat în derby-ul cu Dinamo pentru prima dată după 10 ani, iar rezultatul nu i-a mulțumit pe ultrașii roș-albaștrilor. După fluierul final al partidei, liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, nu s-a ferit să le transmită unora dintre fotbaliști că este cazul să plece în iarnă.

Peluza Nord, mesaj clar pentru jucătorii de la FCSB

Omul de galerie al FCSB-ului nu a dat vreun nume, însă mesajul său a fost unul clar, și anume că “nu mai merge”. Mesajul dur al lui Mustață s-a încheiat într-o notă pozitivă, și anume că suporterii vor rămâne alături de galerie.

“La iarnă, luați-vă drumul. La iarnă, duceți-vă cu Dumnezeu, că nu mai merge. Unii dintre voi. Restul, asta este, vom fi lângă voi“, le-a spus Gheorghe Mustață, potrivit digisport.ro.

Cu siguranță, suporterii FCSB-ului și-ar fi dorit ca favoriții lor să obțină victoria în derby-ul cu Dinamo, care are un bilanț pozitiv în acest an în fața rivalei sale. După 4-3 în tur, acum alb-roșiii au remizat “alb” și și-au continuat forma bună din campionat, unde sunt pe locul 3, cu 35 de puncte.