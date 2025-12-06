Lionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie - Antena Sport

Închide meniul
Lionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie

Lionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie
Lionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie

Andrei Nicolae Publicat: 6 decembrie 2025, 23:48

Lionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie

Lionel Messi, după un gol marcat / Profimedia

Inter Miami este noua campioană din Major League Soccer, după ce a învins-o în marea finală pe Vancouver Whitecaps, echipa pentru care evoluează Thomas Muller. Lionel Messi a reușit astfel să conducă echipa la care a ajuns în vara lui 2023 spre primul ei titlu din istoria francizei.

În finala pentru trofeu, Inter Miami s-a impus cu 3-1, pentru formația din Florida marcând Edier Ocamo (autogol), Rodrigo de Paul și Tadeo Allende, în timp ce pentru trupa din Canada a înscris Ali Ahmed. Messi, cel mai bun jucător din lotul lui Javier Mascherano, a înregistrat două pase decisive la golurile 2 și 3.

Lionel Messi a condus-o pe Inter Miami spre primul ei titlu din istorie

Inter a deschis scorul în minutul 8, când fundașul celor de la Vancouver și-a trimis mingea în proprie poartă, balonul lovindu-l în timp ce se afla în alerga și încerca să oprească un contraatac. Golul egalizator a venit în partea a doua, în minutul 60, când Ahmed l-a învins pe portarul Rios cu un șut la colțul scurt.

Imediat după, Vancouver a irosit o șansă uriașă de a trece în avantaj, la o fază la care un jucător al canadienilor a șutat puternic, mingea a lovit ambele bare laterale, după care pe recuperare tot el a venit și a trimis din nou balonul în bară. Ocaziile s-au răzbunat pe Whitecaps, iar în minutul 71 Rodrigo De Paul a marcat dintr-o pasă scurtă a lui Lionel Messi.

După golul marcat pe filieră argentiniană, Inter Miami nu a mai cedat conducerea și a tranșat soarta finalei în minutul 90+6, când Tadeo Allende a marcat dintr-o pasă a lui Messi. “La Pulga” și-a condus astfel echipa spre primul ei titlu din istorie și al doilea trofeu după Leagues Cup, în 2023.

*Inter a mai câștigat și Supporters’ Shield în 2024, un trofeu acordat pentru echipa din MLS cu cel mai bun bilanț din sezonul regular. În acel an, echipa din Miami nu a câștigat însă ceea ce conta, și anume titlul.

