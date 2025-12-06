Lionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie - Antena Sport

Inter Miami este noua campioană din Major League Soccer, după ce a învins-o în marea finală pe Vancouver Whitecaps, echipa pentru care evoluează Thomas Muller. Lionel Messi a reușit astfel să conducă echipa la care a ajuns în vara lui 2023 spre primul ei titlu din istoria francizei.

În finala pentru trofeu, Inter Miami s-a impus cu 3-1, pentru formația din Florida marcând Edier Ocamo (autogol), Rodrigo de Paul și Tadeo Allende, în timp ce pentru trupa din Canada a înscris Ali Ahmed. Messi, cel mai bun jucător din lotul lui Javier Mascherano, a înregistrat două pase decisive la golurile 2 și 3.

Lionel Messi a condus-o pe Inter Miami spre primul ei titlu din istorie

Inter a deschis scorul în minutul 8, când fundașul celor de la Vancouver și-a trimis mingea în proprie poartă, balonul lovindu-l în timp ce se afla în alerga și încerca să oprească un contraatac. Golul egalizator a venit în partea a doua, în minutul 60, când Ahmed l-a învins pe portarul Rios cu un șut la colțul scurt.

Imediat după, Vancouver a irosit o șansă uriașă de a trece în avantaj, la o fază la care un jucător al canadienilor a șutat puternic, mingea a lovit ambele bare laterale, după care pe recuperare tot el a venit și a trimis din nou balonul în bară. Ocaziile s-au răzbunat pe Whitecaps, iar în minutul 71 Rodrigo De Paul a marcat dintr-o pasă scurtă a lui Lionel Messi.

Messi –> De Paul

That Argentine connection always delivers in the biggest moments. 🇦🇷@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/AC90SmP1MF

— Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025