Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB - Dinamo 0-0: "Am vrut să îl schimb" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb”

Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 22:55

Comentarii
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: Am vrut să îl schimb

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat din nou pe un jucător, care a intrat în ultima vreme în colimatorul lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba de Tavi Popescu (22 de ani), pe care, în trecut, Becali spera să încaseze 100 de milioane de euro!

Gigi Becali, un nou atac la adresa lui Tavi Popescu: “Cum să pierzi, mă, toate mingile?”

“L-am băgat pe George (n.r: Popescu), cum, mă, să pierzi toate mingile? Am vrut să îl schimb. Am vorbit cu MM. Ce să mai, că nici n-ai cu cine…

(n.r: Care e diagnosticul?) Nu iubeşte atât de mult fotbalul încât să se dăruiască, să sufere, să muncească. E încă copilăros, nu se îmbărbătează. Nu mai merge, mă, cu floricele. Floricelele le face ăla care poate să le facă.

Nu aşa, cu exteriorul (n.r: la lobul peste Epassy). Dacă dădea cu latul… A încercat cu exteriorul, cum să dai, mă, aşa? Dacă eşti jucător valoros, dai gol”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB – Dinamo 0-0

FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.

În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.

În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.

De ce mai stau oamenii din Prahova la coadă la apă, deşi au apă la robinetDe ce mai stau oamenii din Prahova la coadă la apă, deşi au apă la robinet
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
Observator
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
Fanatik.ro
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
23:48
VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie
23:40
Charalambous i se opune lui Gigi Becali! Patronul a dictat amendă, cipriotul nu e de acord: “A fost cel mai bun”
23:27
Zeljko Kopic, mulțumit după FCSB – Dinamo: “Puteam să câștigăm acest meci”
23:18
Gigi Becali “taie în carne vie” la FCSB. Doi jucători vor fi amendați după derby-ul cu Dinamo
23:15
“Demult n-a mai fost un derby atât de urât” Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali
23:03
Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: “Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător…”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte