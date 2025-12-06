Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB - Dinamo 0-0: "Am vrut să îl schimb" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat din nou pe un jucător, care a intrat în ultima vreme în colimatorul lui.
Este vorba de Tavi Popescu (22 de ani), pe care, în trecut, Becali spera să încaseze 100 de milioane de euro!
Gigi Becali, un nou atac la adresa lui Tavi Popescu: “Cum să pierzi, mă, toate mingile?”
“L-am băgat pe George (n.r: Popescu), cum, mă, să pierzi toate mingile? Am vrut să îl schimb. Am vorbit cu MM. Ce să mai, că nici n-ai cu cine…
(n.r: Care e diagnosticul?) Nu iubeşte atât de mult fotbalul încât să se dăruiască, să sufere, să muncească. E încă copilăros, nu se îmbărbătează. Nu mai merge, mă, cu floricele. Floricelele le face ăla care poate să le facă.
Nu aşa, cu exteriorul (n.r: la lobul peste Epassy). Dacă dădea cu latul… A încercat cu exteriorul, cum să dai, mă, aşa? Dacă eşti jucător valoros, dai gol”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
FCSB – Dinamo 0-0
FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.
În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.
În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.
