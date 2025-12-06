Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB - Dinamo 0-0: "Am vrut să îl schimb" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat din nou pe un jucător, care a intrat în ultima vreme în colimatorul lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba de Tavi Popescu (22 de ani), pe care, în trecut, Becali spera să încaseze 100 de milioane de euro!

Gigi Becali, un nou atac la adresa lui Tavi Popescu: “Cum să pierzi, mă, toate mingile?”

“L-am băgat pe George (n.r: Popescu), cum, mă, să pierzi toate mingile? Am vrut să îl schimb. Am vorbit cu MM. Ce să mai, că nici n-ai cu cine…

(n.r: Care e diagnosticul?) Nu iubeşte atât de mult fotbalul încât să se dăruiască, să sufere, să muncească. E încă copilăros, nu se îmbărbătează. Nu mai merge, mă, cu floricele. Floricelele le face ăla care poate să le facă.

Nu aşa, cu exteriorul (n.r: la lobul peste Epassy). Dacă dădea cu latul… A încercat cu exteriorul, cum să dai, mă, aşa? Dacă eşti jucător valoros, dai gol”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.