Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Momentul pe care îl aşteptam" Reacţia lui Lionel Messi după ce a cucerit un trofeu istoric cu Inter Miami! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | “Momentul pe care îl aşteptam” Reacţia lui Lionel Messi după ce a cucerit un trofeu istoric cu Inter Miami!
VIDEO

“Momentul pe care îl aşteptam” Reacţia lui Lionel Messi după ce a cucerit un trofeu istoric cu Inter Miami!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 decembrie 2025, 9:02

Comentarii
Momentul pe care îl aşteptam Reacţia lui Lionel Messi după ce a cucerit un trofeu istoric cu Inter Miami!

Lionel Messi şi colegii lui de la Inter Miami, alături de Cupa MLS / Profimedia Images

Lionel Messi (38 de ani) a câştigat cu Inter Miami finala MLS. Inter Miami a învins-o pe Whitecaps cu 3-1. E prima oară în istorie când Inter Miami cucereşte Cupa MLS. Messi nu a marcat în finală, dar a oferit două assist-uri, la golul prietenului său Rodrigo De Paul, din minutul 71 şi la cel al lui Tadeo Allende, din minutul 90+6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter Miami a deschis scorul printr-un autogol, în minutul 8, al lui Edier Ocampo. Ali Ahmed a egalat în minutul 60, dar ulterior a ieşit la rampă Messi, care i-a lăsat pe De Paul şi Allende în poziţie de 1 la 1 cu portarul advers. Cei doi au finalizat acţiunile fără emoţii.

Reacţia lui Lionel Messi după cucerirea unui trofeu istoric cu Inter Miami

Lionel Messi a fost declarat cel mai valoros jucător al Cupei MLS.

“Acesta e momentul pe care îl aşteptam şi pe care noi, ca echipă, îl aşteptam”, a declarat Lionel Messi după victoria din finala MLS.

Au fost multe nopți nedormite, dar am crezut mereu (n.r.: în cucerirea trofeului)”, a declarat David Beckham, co-proprietar Inter Miami, după performanţa istorică. „Întotdeauna am crezut în aducerea echipei aici, iar, când am găsit partenerii potriviți, am știut că orice este posibil”, a precizat Beckham.

Reclamă
Reclamă

Întotdeauna le-am promis fanilor noștri că vom aduce succesul și că vom aduce cei mai buni jucători, iar astăzi am reușit acest lucru”, a mai declarat Beckham.

Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de bradInstalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
Observator
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră
Fanatik.ro
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră
10:56
Fostul adversar al lui Hagi şi Popescu de la World Cup 1994, mesaj pentru tricolori înaintea barajului!
10:37
Max Verstappen, rece ca gheața înainte de “finala” pentru titlu din Abu Dhabi: “Când presiunea e ridicată..”
10:03
VIDEOGolden State Warriors, victorie fără staruri pe terenul lui Cleveland Cavaliers. Curry, Butler și Green, pe bancă
9:51
“Fuge de joc” Fotbaliştii FCSB-ului făcuţi praf de Gigi Becali, în afară de Tavi Popescu!
9:35
O nouă problemă la FCSB. Un om de bază s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo
9:11
Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie după derby-ul cu Dinamo: “Nu mai merge”
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului