"Cutremur" la Liverpool. Mohamed Salah poate pleca în iarnă: "Echipa m-a aruncat în fața trenului" - Antena Sport

“Cutremur” la Liverpool. Mohamed Salah poate pleca în iarnă: “Echipa m-a aruncat în fața trenului”

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 8:47

Mohamed Salah, după un meci al lui Liverpool / Profimedia

Mohamed Salah a oferit declarații șocante după partida dintre Leeds și Liverpool, în care a bifat al treilea meci la rând în care a fost rezervă. Starul egiptean a dezvăluit că se simte dezamăgit și că relația sa cu Arne Slot s-a “rupt”, după care a spus ceva ce a fost interpretat drept un anunț că urmează să plece în curând de la club.

Mohamed Salah a semnat prelungirea contractului cu Liverpool sezonul trecut, însă în acest moment șansele ca extrema dreaptă să rămână pe Anfield până la finalul înțelegerii par infime. Egipteanul a fost lăsat pentru a treia oară la rând pe bancă de Arne Slot în meciul cu Leeds, iar jucătorul a răbufnit în fața jurnaliștilor după meci.

Șoc în vestiarul lui Liverpool după declarațiile lui Salah

Rezervă neutilizată în egalul dramatic al “cormoranilor” de pe Elland Road, Salah a avut un discurs furibund prin care s-a arătat extrem de dezamăgit de situația sa de la club. “Mo” a spus inclusiv că se simte de parcă cineva nu îl mai vrea la Liverpool, după care a oferit o declarație care a pus “în gardă” toți fanii de pe Anfield.

Egipteanul a mărturisit că și-a chemat părinții la partida din campionat de pe teren propriu contra lui Brighton, care va reprezenta ultimul său meci pe Anfield înainte de plecarea la Cupa Africii pe Națiuni. Momentul care a ieșit în evidență a fost acela când Salah a spus că își va lua “adio” de la suporteri, pentru că nu știe ce se va întâmpla ulterior.

Nu mi-a venit să cred că am stat pe bancă 90 de minute. E a treia oară. E prima oară în cariera mea cred. Sunt foarte dezamăgit, am făcut atât de multe pentru cest club de-a lungul anilor, mai ales în sezonul trecut.

Pare că echipa m-a aruncat în fața trenului, așa mă simt. Cineva vrea ca eu să fiu cel vinovat. Clubul mi-a promis multe în vară, cum sunt pe bancă, așa că pot spune că ei (n.r. conducerea) nu s-au ținut de promisiuni.

Obișnuiam să am o relațe bună (n.r. cu Slot), acum nu mai avem nicio relație și nu știu de ce. Pare că cineva nu mă vrea la club. I-am sunat pe mama și tatăl meu și le-am spus să vină la meciul cu Brighton.

Nu contează dacă joc sau nu, mă voi bucura. Voi fi pe Anfield și îmi voi lua la revedere de la fani înainte de Cupa Africii pe Națiuni, pentru că nu știu ce se va întâmpla când voi fi acolo.

Nu e acceptabil să fiu sincer. Dacă eram altundeva, orice club și-ar proteja jucătorii. Acum, «Hai să-l aruncăm pe Mo în fața trenului, pentru că e problema de la echipă». Nu cred că sunt o problemă“, a fost discursul extrem de dur al lui Salah, potrivit dailymail.co.uk.

În ultimele trei meciuri, Salah a fost rezervă, iar într-unul singur a și intrat pe teren pe parcurs, cel cu Sunderland, încheiat 1-1.

