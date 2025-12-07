"Fuge de joc" Fotbaliştii FCSB-ului făcuţi praf de Gigi Becali, în afară de Tavi Popescu! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a criticat şi alţi fotbalişti ai FCSB-ului, în afară de Tavi Popescu (22 de ani), după derby-ul cu Dinamo, încheiat cu o remiză albă.

Adrian Şut (26 de ani) şi Mihai Lixandru (24 de ani) au fost şi ei “certaţi” de Becali. La fel ca Tavi Popescu, şi ei au tot fost criticaţi de Becali în ultima vreme.

Gigi Becali i-a “certat” pe Adrian Şut şi Mihai Lixandru

Patronul FCSB-ului e de părere că Şut şi Lixandru puteau decide meciul, dar “nu au contat”.

“Dacă n-ai mijlocul terenului e greu să joci. Am avut Şut şi Lixandru, care n-au contat acolo. Şut aveam încredere că şi-a revenit. Numai la adversar, nu mai câştigă dueluri. Lixandru cam fuge de joc. I-e teamă să joace, nu ştiu ce se întâmplă. (…) Dacă n-ai cu cine… dacă n-ai mijlocaşi centrali. Şut şi Lixandru, acolo era şmecheria, acolo se juca meciul”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Imediat după derby, Becali l-a desfiinţat pe Tavi Popescu. Criticile constante pe care Becali i le aduce tânărului fotbalist l-ar fi determinat pe acesta să vrea să plece de la echipă. Becali a vorbit şi el despre asta, dar a subliniat că nu-l va lăsa să plece liber pe Tavi Popescu.