O nouă problemă la FCSB. Un om de bază s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo - Antena Sport

O nouă problemă la FCSB. Un om de bază s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 9:35

Jucătorii de la FCSB, înainte de derby-ul cu Dinamo / Sport Pictures

FCSB a avut dificultăți în alcătuirea celui mai bun prim 11 la meciul cu Dinamo din cauza situațiilor medicale ale anumitor jucători, iar acum roș-albaștrii urmează să se confrunte cu o nouă problemă. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a anunțat că Siyabonga Ngezana a fost schimbat la pauza partidei din cauza unei accidentări.

FCSB este în pericol să aibă încă un jucător de bază care să stea pe bară în următoarea perioadă, după ce Daniel Bîrligea și David Miculescu nu au jucat în derby-ul cu Dinamo, încheiat 0-0. Siyabonga Ngezana s-a accidentat, iar situația sa medicală este momentan incertă, a anunțat Charalambous.

Ngezana trebuia să plece la Cupa Africii pe Națiuni

Tehnicianul cipriot a anunțat că fundașul sud-african ar fi trebuit să plece la Cupa Africii pe Națiuni după partida echipei sale din Europa League cu Feyenoord. Rămâne de văzut dacă stoperul va mai face deplasarea în Olanda sau dacă va fi nevoit să rămână în țară pentru a se recupera, astfel încât să fie apt să își reprezinte țara la turneul continental.

Ngezana a ieșit pentru că e accidentat. A cerut schimbare, iar Risto Radunovic a avut cartonaș galben. A fost cam agresiv și am decis să îl schimbăm. Ngezana trebuie să plece după meciul cu Feyenoord, dar vom vedea mâine care e situația lui“, a spus antrenorul lui FCSB, potrivit digisport.ro.

Deși a fost extrem de criticat în ultima perioadă pentru gafele comise, Ngezana rămâne un om de bază la FCSB, în contextul în care roș-albaștrii au deja probleme în defensivă, Mihai Popescu fiind pe bară până la finalul sezonului. Astfel, o nouă pierdere în axul central al defensivei ar putea să o coste pe campioana ultimelor două sezoane din Liga 1.

