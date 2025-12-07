Golden State Warriors, victorie fără staruri pe terenul lui Cleveland Cavaliers. Butler și Green, pe bancă - Antena Sport

Închide meniul
Home | NBA | Golden State Warriors, victorie fără staruri pe terenul lui Cleveland Cavaliers. Butler și Green, pe bancă
Cosmin Petrescu Publicat: 7 decembrie 2025, 10:03 / Actualizat: 7 decembrie 2025, 18:21

Quinten Post și Evan Mobley, în timpul duelului Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers / Profimedia

Victorie surprinzătoare pentru Golden State în condițiile în care niciunul dintre Steph Curry, Jimmy Butler și Draymond Green nu au fost disponibili, toți având diverse accidentări.

Pat Spencer a fost liderul marcatorilor pentru Warriors cu 19 puncte, aceasta reprezentând cea mai bună performanță a carierei a jucătorului care și-a început cariera profesionistă în Europa, la Hamburg, iar apoi a jucat ceva vreme in G-League.

 

Donovan Mitchell, al patrulea marcator din NBA, a terminat cu 29 de puncte și 7/14 la trei puncte, însă a ratat aruncarea de trei care putea împinge meciul în prelungiri cu patru secunde înainte de final. Evan Mobley a încheiat cu un double-double, 18 puncte și 10 recuperări.

Warriors au acum 12-12 bilanț, în timp ce Cavs ajung la 14-11. Anul trecut, al doilea cel mai bun sezon regulat din istoria echipei, după 25 meciuri erau pe primul loc în Est cu 21-4. Acum sunt pe 8-9, la egalitate cu Atlanta.

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 101-119

A treia victorie in ultimele patru meciuri pentru Brooklyn, care începe să își mai revină după startul îngrozitor de sezon în care pierduse 11 din primele 12 partide.

Michael Porter Jr., venit de la Denver în vara, și-a egalat cea mai bună prestație ofensivă la noua echipă cu 35 de puncte, in timp ce Nic Claxton a izbutit al doilea său triple-double în actualul sezon, 14 puncte, 11 recuperări, 10 pase decisive. El devine al doilea pivot din istoria lui Nets cu multiple triple-doubles în același sezon.

La Pelicans, care ajung la 3 victorii si 21 de înfrângeri, cel mai slab bilanț din NBA, au continuat sa lipsească starurile Zion Williamson, Jordan Poole si DeJounte Murray, acesta din fiind sigur indisponibil până în ianuarie.

