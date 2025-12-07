Golden State Warriors, victorie fără staruri pe terenul lui Cleveland Cavaliers. Butler și Green, pe bancă - Antena Sport

Victorie surprinzătoare pentru Golden State în condițiile în care niciunul dintre Steph Curry, Jimmy Butler și Draymond Green nu au fost disponibili, toți având diverse accidentări.

Pat Spencer a fost liderul marcatorilor pentru Warriors cu 19 puncte, aceasta reprezentând cea mai bună performanță a carierei a jucătorului care și-a început cariera profesionistă în Europa, la Hamburg, iar apoi a jucat ceva vreme in G-League.

Donovan Mitchell, al patrulea marcator din NBA, a terminat cu 29 de puncte și 7/14 la trei puncte, însă a ratat aruncarea de trei care putea împinge meciul în prelungiri cu patru secunde înainte de final. Evan Mobley a încheiat cu un double-double, 18 puncte și 10 recuperări.

Warriors au acum 12-12 bilanț, în timp ce Cavs ajung la 14-11. Anul trecut, al doilea cel mai bun sezon regulat din istoria echipei, după 25 meciuri erau pe primul loc în Est cu 21-4. Acum sunt pe 8-9, la egalitate cu Atlanta.