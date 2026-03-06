Jurnal Antena Sport | Doar Europa contează - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Doar Europa contează
Charalambous e gata să se dea la o parte fără să ceară un euro dacă patronul vrea să schimbe antrenorul la FCSB. El a ales și echipa pe care pariază la titlu după ce FCSB a ajuns în play-out.
