Nota lui Ionuț Radu după ce Celta Vigo a pierdut în minutul 90+4 cu Real Madrid. Românul, printre cei mai slabi - Antena Sport

Nota lui Ionuț Radu după ce Celta Vigo a pierdut în minutul 90+4 cu Real Madrid. Românul, printre cei mai slabi

Home | Fotbal | La Liga

Nota lui Ionuț Radu după ce Celta Vigo a pierdut în minutul 90+4 cu Real Madrid. Românul, printre cei mai slabi

Andrei Nicolae Publicat: 7 martie 2026, 0:12

Nota lui Ionuț Radu după ce Celta Vigo a pierdut în minutul 90+4 cu Real Madrid. Românul, printre cei mai slabi

Ionuț Radu, în timpul unui meci / Getty Images

Ionuț Radu a apărat buturile Celtei Vigo în confruntarea pe care Claudio Giraldez a pierdut-o pe Balaidos contra lui Real Madrid cu scorul de 2-1, golul decisiv fiind marcat în minutul 90+4. După meci, site-urile care se ocupă de statistici i-au acordat note portarului român, iar reușita încasată în prelungiri l-a costat serios.

Real Madrid s-a impus dramatic în duelul cu Celta Vigo și s-a apropiat provizoriu la un singur punct de Barcelona, care are de jucat în etapa a 27-a cu Athletic Bilbao. Meciul de pe Balaidos părea că se îndreaptă spre un egal, însă un șut de la distanță trimis de Fede Valverde în minutul 90+4 a fost deviat de un jucător al galicienilor și a intrat în poarta lui Radu.

Ionuț Radu, printre cei mai slabi de pe tereni în Celta Vigo – Real Madrid

După meciul din La Liga, flashscore.ro l-a notat pe Ionuț Radu cu 5,9, doar doi coechipieri primind calificative mai mici decât el. Alt site de specialitate, sofascore.ro, i-a acordat portarului român 6,3 pentru prestația sa, cea mai mică nota din tabăra echipei lui Claudio Giraldez.

Deși portarul român nu a avut nicio vină la golul al doilea înscris de Real, iar nici la primul nu ar fi putut interveni, cele două reușite încasate și-au spus cuvântul asupra calificativului primit. În meciul de pe Balaidos contra Realului, goalkeeper-ul de 28 de ani a înregistrat următoarele cifre:

  • O intervenție
  • Două goluri primite
  • 13/16 pase reușite
  • 2/5 pase lungi reușite
  • 1/1 dueluri aeriene câștigate
  • 22 de atingeri

În urma victoriei Realului, Celta Vigo rămâne pe locul 6 în La Liga, cu 40 de puncte.

