Wolverhampton - Liverpool 1-3. Campioana se califică în sferturile FA Cup și își ia revanșa contra "lupilor" - Antena Sport

Wolverhampton – Liverpool 1-3. Campioana se califică în sferturile FA Cup și își ia revanșa contra "lupilor"

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 23:56

În urmă cu trei zile, în Premier League, codașa Wolverhampton a dat lovitura pe Molineux Stadium: victorie cu 2-1 în fața ”cormoranilor”. Acum, situaţia s-a schimbat, pentru că Wolverhampton a pierdut la scor, chiar pe popriul teren, în turul 5 din FA Cup, Cupa Angliei.

Liverpool a trecut de aceasă dată cu 3-1 în deplasarea de la Wolverhampton. Minutulul 18 al partidei a fost marcat de un tribut superb al fanilor pentru Diogo Jota, fotbalist ce a evoluat pentru ambele echipe. Portughezul s-a stins din viață în vara anului 2025.

Golurile au început să curgă în repriza secundă, atunci când Andy Robertson a deschis recitalul. În mintul 51 a deschis scorul pentru Liverpool, pentru ca la doar două minute distanţă Salah să înscrie şi el. În minutu 72, scorul a fost dus la 3-0. Curtis Jones şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor pentru o victorie clară. Wolverhampton a marcat golul de onoare prin Hwang Hee-Chan, în minutul 90+1′.

 

