No Kane, no problem! Bayern Munchen a defilat cu Borussia Monchengladbach. Musiala, primul gol după accidentare - Antena Sport

No Kane, no problem! Bayern Munchen a defilat cu Borussia Monchengladbach. Musiala, primul gol după accidentare

Publicat: 6 martie 2026, 23:44

Jamal Musiala, după un gol marcat pentru Bayern Munchen / Profimedia

Bayern Munchen a învins-o vineri seara pe teren propriu cu scorul de 4-1 pe Borussia Monchengladbach, în etapa a 25-a din Bundesliga.

În urma victoriei clare, formația bavareză s-a distanțat provizoriu în fruntea clasamentului la 14 puncte de ocupanta locului secund, Borussia Dortmund.

Bayern Munchen, victorie clară contra lui Monchengladbach

Chiar şi fără Harry Kane în atac, bavarezii au rămas la fel de eficace în faţa porţii adverse. Luis Diaz a deschis scorul în minutul 33 al meciului de pe Allianz Arena, apoi columbianul s-a transformat în servant pentru Laimer, iar acesta a stabilit scorul pauzei.

Rocco Reitz a fost eliminat în minutul 55 pentru un fault cu roşu direct şi i-a lăsat pe oaspeţi în zece, iar Musiala a înscris din penalty pentru gazde în minutul 57, marcând pentru prima dată după revenirea după accidentarea cumplită suferită în vară la Mondialul Cluburilor. Nicolas Jackson şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor în minutul 79 pentru ca Wael Mohya, abia intrat, să înscrie golul de onoare pentru oaspeţi, în minutul 89.

Bayern Munchen – Borussia Monchengladbach s-a terminat 4-1 şi echipa lui Kompany conduce în clasament, cu 66 de puncte. Borussia Monchengladbach este pe locul 12, cu 25 de puncte.

Sursa: News.ro

