Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai - Antena Sport

Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai

Home | Extra | Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai

Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 17:04

Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea/ Instagram

Cristi Borcea, om de afaceri și fost acționar la Dinamo, a dezvăluit recent că a cumpărat nu mai puțin de patru apartamente în Dubai, pe care spera să le transforme într-o sursă consistentă de venit din chirii. Acum însă… investiţia care se ridică la şase de milioane de euro se dovedeşte fără viitor. Asta pentru că piaţa imobiliară din Dubai se confruntă cu primul test major. Atacurile cu rachete lansate de Iran asupra unor infrastructuri din regiune au zdruncinat imaginea de „refugiu sigur” a Golfului și au stârnit îngrijorări în rândul investitorilor.

În prezent însă, piața începe să dea semne de schimbare, iar interesul investitorilor străini ar putea scădea dacă tensiunile geopolitice persistă. Automat, la rândul lui Cristi Borcea se va alege cu pierderi importante.

Cristi Borcea a povestit recent cum a ajuns să cumpere apartamentele, cu 6 milioane de euro.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. – de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. – Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…, 2% îți rămân.

Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. – să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, dezvăluia Cristi Borcea, anul trecut, pentru iamsport.ro.

Averea lui Cristi Borcea e estimată la 100 de milioane de euro

În prezent, averea lui Cristi Borcea este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. Fostul acționar al clubului Dinamo București a acumulat această sumă în principal din afaceri cu GPL și din domeniul imobiliar. El a ieşit din peisajul fotbalistic din România, dar încă mai atrage atenţia cu viaţa personală. El se poate lăuda cu 9 copii, pe care i-a făcut cu patru femei diferite.

