Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: "I-am promis" - Antena Sport

Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis”

Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 13:53

Adrian Ilie, în timpul unei emisiuni / Antena 1

Adrian Ilie a oferit noi detalii, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB. Fostul internaţional a transmis că urmează să se întâlnească cu patronul campioanei pentru a discuta.

Adrian Ilie a decis însă să nu negocieze cu Gigi Becali partea financiară. “Cobra” a dat asigurări că nu va avea niciun salariu la FCSB.

Adrian Ilie a mai declarat că după meciurile de campionat va merge să discute cu Gigi Becali, mărturisind că singurul dialog avut cu acesta a fost în urmă cu câteva zile, în cadrul unei emisiuni.

“Urmează să-i dau un răspuns (n.r lui Gigi Becali). N-am avut nicio discuție în afară de acum cinci-șase zile, prin telefon, două minute. I-am promis că o să ajung la el și o să ajung (n.r. să discute cu Gigi Becali). Nu se știe când, dar, dacă i-am promis că o să ajung, o să ajung. Acum sunt meciuri în campionat. N-ai văzut că a spus că sunt primul transfer? Nu suntem în perioada de transferuri încă (n.r. râde).

(n.r. s-a spus și că v-a propus un salariu de 12.000 de euro pe lună) Vă asigur că nu o să iau niciun salariu la Steaua (n.r. FCSB). Eu nu mă duc pe niciun salariu, nu există un preț de salariu. Prima dată, trebuie să mă decid ce fac, apoi mai vedem”, a declarat Adrian Ilie, conform prosport.ro.

Adrian Ilie a mai fost angajat de Gigi Becali la FCSB în sezonul 2007-2008, atunci când a ocupat postul de manager. În mandatul său s-au realizat transferuri importante, fiind aduşi, printre alţii, Robinson Zapata sau Pawel Golanski.

Ce a spus Gigi Becali despre Adrian Ilie

După ce FCSB a ratat play-off-ul, Gigi Becali a anunţat că va înfiinţa un departament de scouting, Adrian Ilie urmând să fie implicat în acesta.

“O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea şi Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viaţă. Om de calitate, om liniştit.

Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute şi gata”, a declarat Gigi Becali.

