Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: "I-am promis" - Antena Sport

Adrian Ilie a oferit noi detalii, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB. Fostul internaţional a transmis că urmează să se întâlnească cu patronul campioanei pentru a discuta.

Adrian Ilie a decis însă să nu negocieze cu Gigi Becali partea financiară. “Cobra” a dat asigurări că nu va avea niciun salariu la FCSB.

Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB

Adrian Ilie a mai declarat că după meciurile de campionat va merge să discute cu Gigi Becali, mărturisind că singurul dialog avut cu acesta a fost în urmă cu câteva zile, în cadrul unei emisiuni.

“Urmează să-i dau un răspuns (n.r lui Gigi Becali). N-am avut nicio discuție în afară de acum cinci-șase zile, prin telefon, două minute. I-am promis că o să ajung la el și o să ajung (n.r. să discute cu Gigi Becali). Nu se știe când, dar, dacă i-am promis că o să ajung, o să ajung. Acum sunt meciuri în campionat. N-ai văzut că a spus că sunt primul transfer? Nu suntem în perioada de transferuri încă (n.r. râde).

(n.r. s-a spus și că v-a propus un salariu de 12.000 de euro pe lună) Vă asigur că nu o să iau niciun salariu la Steaua (n.r. FCSB). Eu nu mă duc pe niciun salariu, nu există un preț de salariu. Prima dată, trebuie să mă decid ce fac, apoi mai vedem”, a declarat Adrian Ilie, conform prosport.ro.