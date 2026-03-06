S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu - Antena Sport

Comisia pentru Soluţionarea Contestaţiilor s-a pronunţat, vineri, în ceea ce priveşte contestaţiile depuse şi, astfel, lista dosarelor de candidatură la alegerile Federaţiei Române de Fotbal, care vor avea loc în 18 martie, a fost definitivată. Comisia a respins ambele contestaţii depuse, formulate de Sorin Victor Răducanu şi Ilie Ştefan Drăgan.

În urmă cu două zile, FRF anunţa că pentru postul de preşedinte au fost aprobate dosarele lui Răzvan Burleanu şi Ilie Ştefan Drăgan, iar dosarul lui Sori Victor Răducanu a fost respins.

Tensiunea se mută și la nivelul reprezentanților cluburilor din Liga 1, unde funcția este disputată de Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Nicolescu.

Pentru locurile rezervate Ligii 2, competiția se dă între Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase, în timp ce echipele din eșalonul al treilea vor alege între Mihai Dăscălescu și Florea Spînu.

Sectorul amator va fi reprezentat de Ioan Octavian Goga sau de Cristian Petrean, candidați pentru postul de vicepreședinte pe acest segment. La nivelul cluburilor cu activitate de juniori, cursa se poartă între Cătălin Sebastian Cighir și același Ilie Ștefan Drăgan.