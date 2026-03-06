PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco - Antena Sport

Paris Saint Germain este departe de echipa care domina competiția internă în sezonul precedent. Campioana din Hexagon a făcut un nou pas greșit în Ligue 1, de această dată chiar în fața propriilor suporteri.
În deschiderea etapei cu numărul 25, formația antrenată de Luis Enrique a fost învinsă clar de AS Monaco, la capătul unui joc dominat de monegasci.
PSG – AS Monaco 1-3
AS Monaco a dat lovitura în primul meci al etapei cu numărul 25 din campionatul Franței. Gruparea din Principat s-a impus pe terenul campioanei PSG, scor 3-1.
Francezul Maghnes Akliouche a fost cel care a deschis scorul din pasa lui Balogun (min. 27), iar apoi Aleksandr Golovin a fost cel care a dublat avantajul oaspeților, la doar câteva secunde din momentul în care a intrat pe teren (min. 55).
Luis Enrique a făcut rapid câteva modificări, iar echipa a reacționat rapid. Barcola a redus din diferență în minutul 71, dar oaspeții au refăcut imediat avansul de două goluri prin reușita lui Balogun (min. 73), care a stabilit și scorul final.
Cu acest rezultat, PSG rămâne cu un avans de patru puncte față de Lens, care se poate apropia la un singur punct de lider, dacă se va impune pe teren propriu cu Metz. Monaco a urcat pe locul al cincilea, cu un total de 40 de puncte.
- S-a aflat care este suma pe care vrea Lyon să i-o plătească FCSB-ului pentru Joyskim Dawa
- Achraf Hakimi, judecat pentru viol în Franţa
- PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate”
- Ousmane Dembele pleacă de la PSG! Balonul de Aur, război cu Luis Enrique. Ce decizie a luat starul din Hexagon
- Xabi Alonso, ofertat de un club de renume din Europa. Fostul antrenor de la Real a dat răspunsul pe loc