Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco

PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco

Daniel Işvanca Publicat: 6 martie 2026, 23:46

Comentarii
PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco

Cadru din PSG - AS Monaco / Profimedia

Paris Saint Germain este departe de echipa care domina competiția internă în sezonul precedent. Campioana din Hexagon a făcut un nou pas greșit în Ligue 1, de această dată chiar în fața propriilor suporteri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În deschiderea etapei cu numărul 25, formația antrenată de Luis Enrique a fost învinsă clar de AS Monaco, la capătul unui joc dominat de monegasci.

PSG – AS Monaco 1-3

AS Monaco a dat lovitura în primul meci al etapei cu numărul 25 din campionatul Franței. Gruparea din Principat s-a impus pe terenul campioanei PSG, scor 3-1.

Francezul Maghnes Akliouche a fost cel care a deschis scorul din pasa lui Balogun (min. 27), iar apoi Aleksandr Golovin a fost cel care a dublat avantajul oaspeților, la doar câteva secunde din momentul în care a intrat pe teren (min. 55).

Luis Enrique a făcut rapid câteva modificări, iar echipa a reacționat rapid. Barcola a redus din diferență în minutul 71, dar oaspeții au refăcut imediat avansul de două goluri prin reușita lui Balogun (min. 73), care a stabilit și scorul final.

Reclamă
Reclamă

Cu acest rezultat, PSG rămâne cu un avans de patru puncte față de Lens, care se poate apropia la un singur punct de lider, dacă se va impune pe teren propriu cu Metz. Monaco a urcat pe locul al cincilea, cu un total de 40 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
Observator
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar nu a ținut cont de asta
Fanatik.ro
Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar nu a ținut cont de asta
23:44
No Kane, no problem! Bayern Munchen a defilat cu Borussia Monchengladbach. Musiala, primul gol după accidentare
23:32
“Poate e «ultimul tren» pentru titlu”. AC Milan, pusă sub presiune înainte de derby-ul cu Interul lui Chivu
23:17
Meme Stoica, reacţie imediată după ce s-a spus că FCSB a ratat transferul lui Carlos Mora din “lipsă de interes”
22:58
Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start
22:53
Benfica, interes pentru Ianis Hagi. Detalii despre transferul care îi putea schimba cariera
22:48
LIVE SCORECelta Vigo – Real Madrid 1-1. Ionuţ Radu, duel “galactic”. Portarul român, fără replică la golul „los blancos”
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”