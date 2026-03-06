PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco - Antena Sport

Paris Saint Germain este departe de echipa care domina competiția internă în sezonul precedent. Campioana din Hexagon a făcut un nou pas greșit în Ligue 1, de această dată chiar în fața propriilor suporteri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În deschiderea etapei cu numărul 25, formația antrenată de Luis Enrique a fost învinsă clar de AS Monaco, la capătul unui joc dominat de monegasci.

PSG – AS Monaco 1-3

AS Monaco a dat lovitura în primul meci al etapei cu numărul 25 din campionatul Franței. Gruparea din Principat s-a impus pe terenul campioanei PSG, scor 3-1.

Francezul Maghnes Akliouche a fost cel care a deschis scorul din pasa lui Balogun (min. 27), iar apoi Aleksandr Golovin a fost cel care a dublat avantajul oaspeților, la doar câteva secunde din momentul în care a intrat pe teren (min. 55).

Luis Enrique a făcut rapid câteva modificări, iar echipa a reacționat rapid. Barcola a redus din diferență în minutul 71, dar oaspeții au refăcut imediat avansul de două goluri prin reușita lui Balogun (min. 73), care a stabilit și scorul final.