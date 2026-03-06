Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat - Antena Sport

Daniel Pancu a lăsat de înţeles că este posibil să plece de la CFR Cluj, la finalul sezonului. Situaţia lui rămâne neclară, mai ales că înţelegrea lui cu ardelenii expiră din vară, dar ea se prelungeşte automat dacă CFR Cluj prinde un loc de competiţii europene. Giovanni Becali face însă o dezvăluire uluitoare: Daniel Pancu poate pleca în orice moment pentru 50.000 de euro, o sumă infimă!

Daniel Pancu este antrenor la CFR Cluj din 1 noiembrie 2025. Când a venit la club era dezastru, acum echipa este în play-off şi cu şanse la titlu. “Nu ai văzut că până când nu a câștigat 6-7… Tot zicea ‘Dacă intrăm în play-off e ca și cum am lua campionatul’. A ajuns și în sferturile Cupei, se zbate acum să ocupe un loc 3 sau 4. (n.r. – Șansele să rămână Pancu sunt 50:50? ) Prin contract e obligat să rămână, dacă nu, cine își dorește pe Pancu trebuie să plătească o clauză de 50.000 de euro ca să îl ia. Ce înseamnă 50 de mii pentru o echipă care vrea să facă performanță?”, a anunţat Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.

Impresarul susţine că sunt şanse foarte mari să plece din vară.

“Șansele să rămână sunt să spun 40%. 60% pentru Pancu să plece și 40% să rămână. Depinde ce salturi face Neluțu, Mureșan. Că și Mureșan are relații în Cluj. În Cluj mai sunt oameni care respectă CFR-ul, pot veni să pună umărul la viitorul CFR-ului. Cu Pancu, cu niște tineri, Pancu are nevoie de niște tineri, ca Biliboc, Fică, dar ăștia trebuie cumpărați”, a mai adăugat Giovanni Becali pentru sursa menţionată.