Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia - România. Surprizele lui Il Luce - Antena Sport

Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 14:22

Mircea Lucescu/ Profimedia

Federaţia Română de Fotbal a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru barajul uriaş dintre România şi Turcia din drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Surpriza pregătită de Il Luce este convocarea lui Ioan Vermeşan, atacantul de la Hellas Verona, ce poate ajunge însă la echipa U21, se arată pe frf.ro. O altă mare supriză a selecţionerului este Marius Corbu, mijlocaşul care va fi în premieră în lotul României.

Lotul preliminar al României pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

“Ioan VERMEȘAN se află pe lista preliminară, existând posibilitatea să fie chemat de la U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu”, se arată pe frf.ro.

