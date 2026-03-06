Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia - România. Surprizele lui Il Luce - Antena Sport

Federaţia Română de Fotbal a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru barajul uriaş dintre România şi Turcia din drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Surpriza pregătită de Il Luce este convocarea lui Ioan Vermeşan, atacantul de la Hellas Verona, ce poate ajunge însă la echipa U21, se arată pe frf.ro. O altă mare supriză a selecţionerului este Marius Corbu, mijlocaşul care va fi în premieră în lotul României.

Lotul preliminar al României pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);