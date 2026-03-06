Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri - Antena Sport

Min. 11: Celta Vigo – Real Madrid 0-1: Formația lui Arbeloa dechide scorul prin Tchouameni după un corner.

Min. 6: Ocazie de deschidere a scorului pentru gazde. Iglesias nu l-a putut învinge pe Courtois.

Min. 1: Start de meci!

Update 20:51: Echipele de start:

Celta Vigo (3-5-2): Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Mingueza, Roman, Moriba, Carreira – Jutgla, Iglesias, Swedberg

Real Madrid (4-3-3): Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy – Valverde, Tchouameni, Pitarch – Guler, Diaz, Vinicius

Știrea inițială

Real Madrid nu va putea conta pe zece jucători la meciul cu Celta Vigo. Ultimul inclus pe lista celor indisponibili este francezul Eduardo Camavinga, care se confruntă cu o infecţie orală, care l-a împiedicat să fie supus unei intervenţii chirurgicale la un dinte şi care nu îi permite acum să călătorească la Vigo pentru partida de pe stadionul Balaidos.

Alături de Camavinga, alţi şase fotbalişti madrileni se confruntă cu probleme medicale: David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo şi Kylian Mbappe.

Antrenorul Alvaro Arbeloa nu va putea conta nici pe Franco Mastantuono, eliminat la meciul precedent, cu Getafe, în timp ce Dean Huijsen şi Alvaro Carreras, care au primit cartonaşe galbene în partida respectivă, vor fi la rândul lor suspendaţi.

Singura veste bună pentru Arbeloa – care a convocat şapte jucători de la echipa de tineret a clubului madrilen -, o reprezintă revenirea fundaşului Raul Asencio, care a ratat partida cu Getafe din cauza unei contracturi în zona cervicală.