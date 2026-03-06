Închide meniul
Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Celta Vigo – Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri

Celta Vigo – Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 23:58

Comentarii
Celta Vigo – Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri

Ionuţ Radu, în timpul meciului Real Madrid - Celta Vigo 0-2 - Profimedia Images

Celta Vigo și Real Madrid au deschis etapa cu numărul 27 din La Liga, iar echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a dat lovitura în prelungiri pe Balaidos.

Deși Celta reușise surpriza în partida tur, când s-a impus pe ”Bernabeu”, gazdele nu au scos nici măcar un egal, după ce Fede Valverde a lovit în prelungiri cu un șut deviat.

Celta Vigo – Real Madrid 1-2

Min. 90+4: Celta Vigo – Real Madrid 1-2: Fede Valverde salvează Madridul cu un șut deviat, la care Ionuț Radu nu mai poate face nimic.

Min. 87: Bară Celta! Igo Aspas este foarte aproape de gol, dar mingea izbește bara.

Min. 46: A început repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 45: Mare șansă de gol pentru Celta! Courtois scoate senzațional execuția lui Carreira.

Min. 25: Celta Vigo – Real Madrid 1-1: Borja Iglesias restabilește egalitatea pentru gazde.

"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
Min. 11: Celta Vigo – Real Madrid 0-1: Formația lui Arbeloa dechide scorul prin Tchouameni după un corner.

Min. 6: Ocazie de deschidere a scorului pentru gazde. Iglesias nu l-a putut învinge pe Courtois.

Min. 1: Start de meci!

Update 20:51: Echipele de start:

Celta Vigo (3-5-2): Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Mingueza, Roman, Moriba, Carreira – Jutgla, Iglesias, Swedberg

Real Madrid (4-3-3): Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Mendy – Valverde, Tchouameni, Pitarch – Guler, Diaz, Vinicius

Știrea inițială

Real Madrid nu va putea conta pe zece jucători la meciul cu Celta Vigo. Ultimul inclus pe lista celor indisponibili este francezul Eduardo Camavinga, care se confruntă cu o infecţie orală, care l-a împiedicat să fie supus unei intervenţii chirurgicale la un dinte şi care nu îi permite acum să călătorească la Vigo pentru partida de pe stadionul Balaidos.

Alături de Camavinga, alţi şase fotbalişti madrileni se confruntă cu probleme medicale: David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo şi Kylian Mbappe.

Antrenorul Alvaro Arbeloa nu va putea conta nici pe Franco Mastantuono, eliminat la meciul precedent, cu Getafe, în timp ce Dean Huijsen şi Alvaro Carreras, care au primit cartonaşe galbene în partida respectivă, vor fi la rândul lor suspendaţi.

Singura veste bună pentru Arbeloa – care a convocat şapte jucători de la echipa de tineret a clubului madrilen -, o reprezintă revenirea fundaşului Raul Asencio, care a ratat partida cu Getafe din cauza unei contracturi în zona cervicală.

