"Poate e «ultimul tren» pentru titlu". AC Milan, pusă sub presiune înainte de derby-ul cu Interul lui Chivu - Antena Sport

Giuseppe Pancaro, un fost fundaș care a evoluat timp de două sezoane la AC Milan, a oferit un verdict înainte de meciul “rossonerilor” contra lui Inter în Derby della Madonnina. Fostul jucător crede că echipa lui Allegri își va juca în weekend probabil ultima șansă de a rămâne în lupta pentru titlu,

Inter urmează să dispute duminică un meci extrem de important în cursa pentru Scudetto. Cu 11 etape înainte de final și cu 10 puncte avans în ierarhia din Serie A, echipa lui Chivu dă peste AC Milan, ocupanta locului secund din clasament care speră să relanseze lupta cu o victorie.

Derby della Madonnina, “ultimul tren” pentru AC Milan

În săptămâna derby-ului, acesta a fost prefațat de diverși analiști și foști jucători care au evoluat fie pentru Inter, fie pentru AC Milan. Recent, Giuseppe Pancaro s-a alăturat și el persoanelor care au opinat înainte de meci și a două idei clare.

AC Milan are probabil în fața ei ultima șansă de a relansa lupta la titlu, deși chiar și dacă meciul nu s-ar încheia cu victoria “rossonerilor”, ar mai fi multe puncte puse în joc pe care Interul lui Chivu le poate pierde.

“După derby, mai sunt 10 meciuri, ceea ce reprezintă 30 de puncte, care încă sunt multe. Fotbalul ne-a învățat că multe se pot întâmpla până când matematica decide contrariul.