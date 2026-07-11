Jurnal Antena Sport | Fiecare cu trofeul lui
“Băluţă e mai important pentru mine decât Ronaldo”. Portughezul de pe banca oltenilor a fost numai un zâmbet înainte de Supercupa României cu vicecampioana U Cluj.
“Băluţă e mai important pentru mine decât Ronaldo”. Portughezul de pe banca oltenilor a fost numai un zâmbet înainte de Supercupa României cu vicecampioana U Cluj.
Jurnal Antena Sport | Fiecare cu trofeul luiJurnal Antena Sport | Fiecare cu trofeul lui
Fanii Spaniei au declanşat "nebunia" în Piaţa Antena World Cup după calificarea ibericilor în semifinalele CMFanii Spaniei au declanşat "nebunia" în Piaţa Antena World Cup după calificarea ibericilor în semifinalele CM
Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania - Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania - Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!
Fanii au luat cu asalt Piaţa Antena World Cup înaintea sfertului Spania - Belgia de la Cupa MondialăFanii au luat cu asalt Piaţa Antena World Cup înaintea sfertului Spania - Belgia de la Cupa Mondială
Jurnal Antena Sport | Știe joaca brazilianul!Jurnal Antena Sport | Știe joaca brazilianul!