Jucătorul care schimbă echipa de start la FCSB. Mihai Stoica îi confirmă valorea: “Foarte curajos”

Ricardo Pădurariu (19 ani) pare să fie pariul celor de la FCSB pentru viitorul sezon. Dacă în sezonul trecut, introducerea lui Matei Popa a stârnit un imens scandal, iar Ştefan Târnovanu a ameninţat cu plecarea, acum apele par să se liniştească în privinţa jucătorului trimis pe teren pentru a se respecta regula U21.
Rocardo Pădurariu va fi trimis în echipa de start. Fundaşul stânga a reuşit să se impună în cantonament, iar Miahai Stoica crede că este o soluţie bună penru FCSB.
“Doar că meciurile de verificare n-au nicio relevanţă, absolut deloc. Nu ştii echipa adversă ce a făcut înaintea meciului. Noi am făcut două antrenamente înainte.
El a fost peste aşteptări, că l-am văzut la Corvinul în toate meciurile transmise, l-am văzut şi pe viu. Pantea a fost unul dintre cei mai buni jucători la promovarea lui Hermannstadt, dar a fost accidentarea care l-a dat înapoi, începuse foarte bine, însă e mare diferenţa între Liga 2 şi Liga 1. Alt exemplu a fost Musi, care a fost la Iaşi şi a jucat bine, a fost şi la Petrolul, iar la noi n-a fost ce ne aşteptam să fie.
Rici Pădurariu pare foarte bine, dar rămâne de văzut ce va fi în campionat. E foarte curajos, nu se fereşte de dueluri şi s-a luat cu jucători de mare calitate pe care i-a avut adversari”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
Ricardo Pădurariu a fost titular în ambele amicale disputate de FCSB în cantonamentul din această vară, 0-4 contra lui Royale Union Saint-Gilloise și 1-0 împotriva lui Al Jazira.
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