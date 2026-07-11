Reacţia lui Siyabonga Ngezana după decesul fostului său coleg de la naţionala Africii de Sud!

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a postat două imagini pe InstaStory, după decesul fostului său coleg de la naţionala Africii de Sud, Jayden Adams.
Fotbalistul FCSB-ului a postat un emoticon cu o inimă frântă şi o imagine cu el şi Jayden Adams, din timpul unui meci al Africii de Sud.
Siyabonga Ngezana, devastat, după ce a aflat de moartea fostului său coleg de la naţionala Africii de Sud
Potrivit presei sud-africane, Jayden Adams s-ar fi sinucis. Jayden Adams ar fi fost în depresie după ce a aflat de moartea bunicii sale, în timp ce se afla în cantonament cu Africa de Sud la Campionatul Mondial.
Deşi se confrunta cu depresia, Jayden Adams a jucat în 3 meciuri de la Cupa Mondială, cu Mexic, Cehia şi Coreea de Sud.
După calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie de la Cupa Mondială, toţi fotbaliştii sud-africani au sărbătorit în vestiar, mai puţin Jayden Adams.
Jayden Adams evolua la formaţia sud-africană Mamelodi Sundowns. Mai avea contract cu această formaţie până în vara lui 2028. Adams a jucat toată cariera doar la echipe din ţara lui. A crescut la Stellenbosch, făcând pasul către echipa mare. În ianuarie 2025 se transfera la Mamelodi Sundowns.
Avea 13 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala Africii de Sud. Ambele goluri le-a marcat în campania de calificare pentru Cupa Mondială 2026.
Ministrul Sportului din Africa de Sud: “Națiunea noastră e în doliu”
“Cu profund șoc și cu inima grea am aflat de trecerea în neființă a lui Jayden Adams. Fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite tinere talene ale sale, iar națiunea noastră este în doliu alături de familia sa, de coechipierii săi și de milioanele de suporteri care l-au văzut cum a evoluat de la un jucător promițător din academie la un internațional cu drepturi depline al Bafana Bafana.
Cauza morții lui Jayden nu a fost încă confirmată și doresc să fac apel la membrii presei și la public să dea dovadă de reținere și compasiune și să se abțină de la speculații, în timp ce familiei sale și membrilor Mamelodi Sundowns li se acordă spațiul și intimitatea de care au nevoie în aceste momente incredibil de dificile.
Orice informație oficială va fi comunicată de către părțile competente în timp util”, a transmis ministrul Sportului din Africa de Sud, într-un comunicat, după decesul lui Jayden Adams.
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