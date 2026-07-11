Reacţia lui Siyabonga Ngezana după decesul fostului său coleg de la naţionala Africii de Sud!

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a postat două imagini pe InstaStory, după decesul fostului său coleg de la naţionala Africii de Sud, Jayden Adams.

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Fotbalistul FCSB-ului a postat un emoticon cu o inimă frântă şi o imagine cu el şi Jayden Adams, din timpul unui meci al Africii de Sud.

Siyabonga Ngezana, devastat, după ce a aflat de moartea fostului său coleg de la naţionala Africii de Sud

Potrivit presei sud-africane, Jayden Adams s-ar fi sinucis. Jayden Adams ar fi fost în depresie după ce a aflat de moartea bunicii sale, în timp ce se afla în cantonament cu Africa de Sud la Campionatul Mondial.

Deşi se confrunta cu depresia, Jayden Adams a jucat în 3 meciuri de la Cupa Mondială, cu Mexic, Cehia şi Coreea de Sud.

După calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie de la Cupa Mondială, toţi fotbaliştii sud-africani au sărbătorit în vestiar, mai puţin Jayden Adams.