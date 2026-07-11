Italienii l-au întrebat pe Balotelli despre performanța lui Chivu la Inter! A răspuns fără ezitare: „Și când era jucător…”

Mario Balotteli a acordat un interviu pentru Sport Mediaset în care a vorbit despre Cristi Chivu, cel cu care a fost coleg timp de 3 ani la Inter Milano. Super-Mario spune că nu îl surprinde succesul pe care îl are Chivu ca antrenor.
„Era mereu atent la tot, și când era jucător. Era deja un antrenor pe teren, foarte atent tactic și inteligent. Și acum, ascultând unii dintre jucătorii Interului, pare că a rămas ceva din fotbalist pe interior. Iar asta, când e folosit într-un mod corect, reprezintă un lucru bun. Inter rămâne echipa de bătut” a spus Balotteli.
Balotelli, cel care a marcat ultimul gol al Italiei la un Campionat Mondial, împotriva Angliei în 2014, a vorbit despre felul în care s-a schimbat fotbalul din Serie A față de atunci când era la începutul carierei: „Mi-e dor de fotbalul italian de acum 15 ani, felul în care era, cum se juca și jucătorii care erau acolo. Mi-ar plăcea ca Serie A să revină în top. Este improbabil să mai revin în Italia. Mi-am spus că Genoa va fi ultima mea șansă, dar clubul a stricat totul. Este păcat pentru că e un club grozav, echipa puternică și fanii fantastici” a mai spus Balotteli, cel care joacă din ianuarie cu clubul din Emirate, Al-Ittifaq.
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