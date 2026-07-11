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Italienii l-au întrebat pe Balotelli despre performanța lui Chivu la Inter! A răspuns fără ezitare: „Și când era jucător…”

Sebastian Ujica Publicat: 11 iulie 2026, 20:55

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Italienii l-au întrebat pe Balotelli despre performanța lui Chivu la Inter! A răspuns fără ezitare: Și când era jucător…”

Mario Balotelli / Instagram

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Mario Balotteli a acordat un interviu pentru Sport Mediaset în care a vorbit despre Cristi Chivu, cel cu care a fost coleg timp de 3 ani la Inter Milano. Super-Mario spune că nu îl surprinde succesul pe care îl are Chivu ca antrenor.

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„Era mereu atent la tot, și când era jucător. Era deja un antrenor pe teren, foarte atent tactic și inteligent. Și acum, ascultând unii dintre jucătorii Interului, pare că a rămas ceva din fotbalist pe interior. Iar asta, când e folosit într-un mod corect, reprezintă un lucru bun. Inter rămâne echipa de bătut” a spus Balotteli.

Balotelli, cel care a marcat ultimul gol al Italiei la un Campionat Mondial, împotriva Angliei în 2014, a vorbit despre felul în care s-a schimbat fotbalul din Serie A față de atunci când era la începutul carierei: „Mi-e dor de fotbalul italian de acum 15 ani, felul în care era, cum se juca și jucătorii care erau acolo. Mi-ar plăcea ca Serie A să revină în top. Este improbabil să mai revin în Italia. Mi-am spus că Genoa va fi ultima mea șansă, dar clubul a stricat totul. Este păcat pentru că e un club grozav, echipa puternică și fanii fantastici” a mai spus Balotteli, cel care joacă din ianuarie cu clubul din Emirate, Al-Ittifaq.

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