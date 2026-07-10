Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor

Leo Messi este pe primul loc în topul golgheterilor la Campionatul Mondial, la egalitate cu Kylian Mbappe care are însă un meci în plus. Când vine vorba însă despre distanța parcursă pe teren în timpul meciurilor, Messi este pe locul 343 la Mondial, conform FIFA!
Messi a parcurs doar 27 de kilometri în cele 5 partide în care a jucat până acum.
Cât timp merge Messi pe teren
Într-o intervenție pentru BBC 5 Live, jurnalistul spaniol, Guillem Balague, a dezvăluit niște date absolut incredibile în ceea ce îl privește pe Messi. Conform acestuia, Messi „acoperă aproximativ 6,6km pe parcursul unui meci, iar 62% din această distanță este parcursă mergând!”.
Balague e convins că Messi ar putea fi capabil astfel să evolueze și la următoarea ediție a Campionatului Mondial. „Și dacă mărești acest procent de la 62% la 75%, tot reușește să joace. Este cel mai bun marcator de la Campionatul Mondial, cel mai bun marcator în MLS în ultimii doi ani, cel mai bun în calificări”.
Dezvăluirea lui Balague i-a lăsat fără cuvinte pe Paul Scholes și Nicky Butt în timpul discuției de la podcastul „The Good, The Bad and The Football”. Balague a mai menționat faptul că Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a construit un sistem la națională care îl protejează pe Messi și că folosește restul echipei să acopere terenul și să-l sprijine pe căpitanul echipei.
De ce merge Messi pe teren
Leo Messi a vorbit în timpul unui interviu pentru Clank Media despre faptul că nu a fost niciodată un fan al alergatului. Nu fără minge, cel puțin.
„Când eram la Newell’s, de două sau trei ori pe săptămână eram trimiși să alergăm în jurul terenurilor de antrenament. Eu mă ascundeam după un copac. Alergarea fără minge nu a fost niciodată pe placul meu.
Am fost mereu foarte autocritic. Sunt primul care știe ce face bine și ce face greșit. Când merg pe teren, analizez poziționarea adversarului, felul în care suntem așezați când nu avem mingea, cum să scap de marcaj și să pot porni un contraatac.
Nu acord prea multă atenție GPS-ului, statisticilor sau datelor. Nu m-a interesat niciodată cât am alergat într-un meci” povestea Messi.
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