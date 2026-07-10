Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare

Universitatea Craiova a fost una dintre cele mai active echipe când vine vorba de transferurile efectuate în această vară, iar gruparea olteană e nevoită acum să se gândească și la cedarea unor jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația din Bănie a început excelent sezonul, cu o victorie clară în primul tur preliminar al Champions League, 4-1, în deplasare, cu Vitebsk, campioana din Belarus.

Universitatea Craiova e aproape să se despartă de unul dintre fotbaliștii aduși recent la echipă

Acum, Filipe Coelho trebuie să gândească strategia cu privire la lotul echipei, asta după ce mai mulți jucători au fost aduși, însă puțini au plecat. Alexandru Iamandache a semnat cu Universitatea Craiova în startul acestui an, dar nu a apucat să debuteze la echipa din Bănie.

Extrema stângă care a venit de la CS Afumați este pe cale să plece de la gruparea olteană la 6 luni de la transfer, iar viitorul său pare a fi tot la echipa unde s-a făcut remarcat. Iamandache ar fi aproape să revină la CS Afumați, în liga secundă, notează jurnalistul Emanuel Roșu.

O mutare asemănătoare au făcut și cei de la Dinamo, asta după ce l-au luat pe Ianis Doană și l-au cedat la Poli Timișoara la scurt timp după transfer.

Universitatea Craiova a investit peste 4 milioane de euro în transferuri

Ambiția formației din Bănie este să se califice în grupele cupelor europene, iar pentru asta Mihai Rotaru a băgat mâna adânc în buzunar până acum. Răzvan Sava a fost adus de la Udinese în schimbul a 2,5 milioane de euro, iar oltenii nu s-au oprit aici.