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Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania – Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!

Bogdan Stănescu Publicat: 10 iulie 2026, 23:51

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Thibaut Courtois, în lacrimi, după ce s-a accidentat, în Spania - Belgia / captura AntenaPLAY

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Thibaut Courtois (34 de ani) s-a accidentat în meciul Spania – Belgia din sferturile Campionatului Mondial şi a fost înlocuit în minutul 71 cu Senne Lammens (24 de ani). Courtois a plâns când a părăsit gazonul.

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Courtois a fost aplaudat în picioare de fanii belgieni. Colegii săi din naţionala Belgiei l-au încurajat, în timp ce Courtois nu-şi putea stăpâni lacrimile.

Thibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania – Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!

Thibaut Courtois a revenit la naţionala Belgiei în martie 2025, sub comanda lui Rudi Garcia, după ce în august 2024 anunţa că nu va mai juca pentru naţională cât timp rămânea Domenico Tedesco selecţioner.

Ar putea fi ultimul Campionat Mondial pentru Thibaut Courtois. Cotat la 15 milioane de euro, Courtois mai are contract cu Real Madrid până în vara lui 2027.

Courtois a evoluat în carieră pentru Genk, Chelsea şi Atletico Madrid, în afară de Real Madrid. În vara lui 2018, Real îl transfera pentru 35 de milioane de euro de la Chelsea.

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Campion în Belgia cu Genk şi cu Chelsea, de două ori, în Anglia, Courtois a luat titlul cu Atletico Madrid în Spania în sezonul 2013-2014, după care a cucerit, printre altele, 3 titluri şi 2 Ligi ale Campionilor cu Real Madrid.

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