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Cristiano Bergodi, mesaj de luptă înainte de Supercupa României: „Nu suntem victime sigure!”

Alex Ioniță Publicat: 11 iulie 2026, 20:46

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Cristiano Bergodi, mesaj de luptă înainte de Supercupa României: Nu suntem victime sigure!”

Sportpictures

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Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi nu sunt victime sigure în Supercupă, chiar dacă a recunoscut că Universitatea Craiova porneşte cu prima şansă la câştigarea trofeului.

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“Eu întotdeauna sunt calm, nu mă entuziasmez repede şi nici nu mă descurajez. Sunt liniştit. Am trăit emoţii aici, la Craiova, dar acum e începutul sezonului, va fi un meci frumos. Este o presiune pentru că este un trofeu şi va fi care pe care. E normal ca Universitatea Craiova să fie favorită, e campioana. A făcut eventul sezonul trecut, aşa că porneşte cu prima şansă, dar noi suntem acolo aproape, nu suntem victime sigure pe teren”, a explicat el.

Cristiano Bergodi a transmis un mesaj de luptă înainte de Supercupa României

“Jucătorii trebuie să fie liniştiţi, ei ştiu ce trebuie să facă pe teren, chiar dacă ultimul nostru meci aici nu ne-a adus o bucurie. Însă tot ceea ce am făcut sezonul trecut a fost o bucurie mare. Peste ultimul meci de la Craiova am trecut… după câteva zile a trecut totul, aşa e în fotbal. Nu există să te uiţi înapoi, jucătorii sunt conştienţi, vor încerca să dea 100%. Fiind început de sezon, nici noi, dar nici ei nu sunt pregătiţi 100%, însă sperăm că va fi un meci frumos”, a adăugat tehnicianul, citat de agerpres.ro.

Bergodi susţine că sezonul 2026-2027 va fi mai greu pentru formaţia sa pentru că aceasta trebuie să îl confirme pe precedentul.

“Pentru noi urmează acum un sezon mai greu pentru că trebuie să îl confirmăm pe cel precedent. Iar acest lucru nu e niciodată uşor cu o echipă, care are tradiţie, dar care nu a câştigat în ultimul timp trofee. Şi atunci toţi trebuie să confirmăm, eu, jucătorii, toţi, aşa că ne pregătim cu încredere pentru noul sezon. Noi sperăm la un trofeu, sperăm chiar începând cu Supercupa de mâine. Dar o să luăm totul pas cu pas, nu vrem să ne gândim prea departe”, a menţionat Cristiano Bergodi.

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Supercupa României, care reprezintă deschiderea oficială a noului sezon competiţional intern, se va disputa între Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj, duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova.

Fierbe Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României cu Universitatea Cluj

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc duminică de la ora 20:30, în Supercupa României, iar partida va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Fanii au luat cu asalt casele de bilete și organizatorii așteaptă o asistență importantă la disputa dintre cele mai în formă echipe din fotbalul românesc.

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Universitatea Craiova și Universitatea Cluj și-au început deja sezonul cu partide în cupele europene, iar ambele vor da piept duminică în Supercupa României.

Pentru disputa de pe ”Ion Oblemenco”, digisport.ro anunță că s-au vândut deja aproximativ 10.000 de bilete pentru acest duel, iar organizatorii se așteaptă ca la ora partidei să fie peste 20.000 de oameni pe arena din Bănie.

În ultimul meci direct, cel jucat cu titlul pe masă, formația antrenată de Filipe Coelho s-a impus clar în fața „șepcilor roșii”, scor 5-0. Oltenii au câștigat și Cupa României, tot în fața echipei lui Bergodi.

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