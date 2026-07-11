Cristiano Bergodi, mesaj de luptă înainte de Supercupa României: „Nu suntem victime sigure!”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi nu sunt victime sigure în Supercupă, chiar dacă a recunoscut că Universitatea Craiova porneşte cu prima şansă la câştigarea trofeului.

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“Eu întotdeauna sunt calm, nu mă entuziasmez repede şi nici nu mă descurajez. Sunt liniştit. Am trăit emoţii aici, la Craiova, dar acum e începutul sezonului, va fi un meci frumos. Este o presiune pentru că este un trofeu şi va fi care pe care. E normal ca Universitatea Craiova să fie favorită, e campioana. A făcut eventul sezonul trecut, aşa că porneşte cu prima şansă, dar noi suntem acolo aproape, nu suntem victime sigure pe teren”, a explicat el.

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“Jucătorii trebuie să fie liniştiţi, ei ştiu ce trebuie să facă pe teren, chiar dacă ultimul nostru meci aici nu ne-a adus o bucurie. Însă tot ceea ce am făcut sezonul trecut a fost o bucurie mare. Peste ultimul meci de la Craiova am trecut… după câteva zile a trecut totul, aşa e în fotbal. Nu există să te uiţi înapoi, jucătorii sunt conştienţi, vor încerca să dea 100%. Fiind început de sezon, nici noi, dar nici ei nu sunt pregătiţi 100%, însă sperăm că va fi un meci frumos”, a adăugat tehnicianul, citat de agerpres.ro.

Bergodi susţine că sezonul 2026-2027 va fi mai greu pentru formaţia sa pentru că aceasta trebuie să îl confirme pe precedentul.

“Pentru noi urmează acum un sezon mai greu pentru că trebuie să îl confirmăm pe cel precedent. Iar acest lucru nu e niciodată uşor cu o echipă, care are tradiţie, dar care nu a câştigat în ultimul timp trofee. Şi atunci toţi trebuie să confirmăm, eu, jucătorii, toţi, aşa că ne pregătim cu încredere pentru noul sezon. Noi sperăm la un trofeu, sperăm chiar începând cu Supercupa de mâine. Dar o să luăm totul pas cu pas, nu vrem să ne gândim prea departe”, a menţionat Cristiano Bergodi.