Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB
Video

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB

Când a auzit că e dorit de FCSB, fundașul portughez Andre Duarte nu a stat pe gânduri: a semnat imediat, cu tot scandalul pe care l-a creat în Ungaria, la Ujpest.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia

Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia

Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia
Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică

Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică

Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică
Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri

Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri
Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională

Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională

Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia
20:52
VideoJurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri
20:45
VideoMarius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională
20:30
Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta”
19:55
Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026