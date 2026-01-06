Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB
Când a auzit că e dorit de FCSB, fundașul portughez Andre Duarte nu a stat pe gânduri: a semnat imediat, cu tot scandalul pe care l-a creat în Ungaria, la Ujpest.
