Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter

Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 16:16

Comentarii
Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter

Lautaro Martinez / Profimedia

Cristi Chivu a primit o nouă veste proastă, la câteva zile după ce Inter a suferit un eșec usturător contra celor de la Bodo/Glimt, în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lautaro Martinez s-a accidentat în cadrul partidei din Norvegia, iar staff-ul medical l-a supus mai multor investigații, pentru a putea depista problema și pentru a estima perioada de absență.

Lautaro Martinez lipsește o lună. Ce meciuri va rata

Lautaro Martinez s-a accidentat în disputa cu Bodo/Glimt, din UEFA Champions League, iar atacantul argentinian va rata câteva dueluri importante pentru echipa lui Cristi Chivu.

Principalul marcator al lui Inter a suferit o o întindere musculară la nivelul gambei inferioare a piciorului stâng și potrivit presei din Italia, va lipsi aproximativ o lună de pe gazon. 

Vârful argentinian va rata duelurile din campionat cu Como, AC Milan și Atalanta, dar și returul din play-off-ul Ligii Campionilor, acolo unde Inter pleacă de la un handicap de două goluri.

Reclamă
Reclamă

Mulţi şoferi nu mai fac amiabilă şi plătesc accidentul cu bani din propriul buzunar. Ce riscăMulţi şoferi nu mai fac amiabilă şi plătesc accidentul cu bani din propriul buzunar. Ce riscă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Observator
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Fanatik.ro
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
16:09
Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE (17:00). Meci tare pentru zona de play-off. Echipele de start
15:25
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
15:19
EXCLUSIVJulia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi”
14:40
Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: “E apt”
14:27
Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo
14:00
LIVE VIDEOUltima sesiune a testelor din Bahrain e ACUM! Charles Leclerc, cel mai rapid pilot în sesiunea de dimineaţă
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 3 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 4 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 5 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1 6 Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!