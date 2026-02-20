Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter - Antena Sport

Cristi Chivu a primit o nouă veste proastă, la câteva zile după ce Inter a suferit un eșec usturător contra celor de la Bodo/Glimt, în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League.
Lautaro Martinez s-a accidentat în cadrul partidei din Norvegia, iar staff-ul medical l-a supus mai multor investigații, pentru a putea depista problema și pentru a estima perioada de absență.
Lautaro Martinez lipsește o lună. Ce meciuri va rata
Lautaro Martinez s-a accidentat în disputa cu Bodo/Glimt, din UEFA Champions League, iar atacantul argentinian va rata câteva dueluri importante pentru echipa lui Cristi Chivu.
Principalul marcator al lui Inter a suferit o o întindere musculară la nivelul gambei inferioare a piciorului stâng și potrivit presei din Italia, va lipsi aproximativ o lună de pe gazon.
Vârful argentinian va rata duelurile din campionat cu Como, AC Milan și Atalanta, dar și returul din play-off-ul Ligii Campionilor, acolo unde Inter pleacă de la un handicap de două goluri.
