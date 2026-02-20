Anunţul lui Jose Mourinho despre transferul lui Ştefan Baiaram. Cu cine negociază jucătorul Universităţii - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul lui Jose Mourinho despre transferul lui Ştefan Baiaram. Cu cine negociază jucătorul Universităţii

Radu Constantin Publicat: 20 februarie 2026, 16:31

Anunţul lui Jose Mourinho despre transferul lui Ştefan Baiaram. Cu cine negociază jucătorul Universităţii

Ştefan Baiaram vrea să se transfere de la Universitatea Craiova din vară, iar Giovanni Becali a fost mandatat de club să-i găsească ofertă. Primul contactat de Giovanni Becali a fost Jose Mourinho. Portughezul a răspuns imediat, spunând că fotbalistul Universităţii “nu este de Benfica”.

„Eu l-am prezentat la două echipe portugheze, Benfica și Porto. Și la Benfica, și la Porto. Jose Mourinho mi-a zis că nu e jucător de Benfica. La Porto, antrenorul Francesco Farioli mi-a zis: «L-am dat la scouter și cred că avem pe locul lui. Vorbim în vară»”, a spus Giovanni Becali, pentru Fanatik.ro.

Impresarul a spus că se mai poartă tratative în Italia, acolo unde Bologna şi AS Roma au manifestat interes pentru fotbalist. Probema o reprezintă şi suma pe care Mihai Rotaru o cere pe fotbalist, de 7 milioane de euro.

“Pentru Baiaram am avut Bologna, care l-au studiat în Italia, plus AS Roma. Am vorbit cu Ricky Massara, director sportiv (n.r. – la AS Roma), căruia i-am trimis un video cu prezentarea lui Baiaram. A văzut despre ce e vorba. Mi-a spus: «Giovanni, pentru moment suntem bine. Vorbim în vară».

(n.r. – Suma cerută de Universitatea Craiova pe unde se situează?) Eu am spus că între 7 și 9 milioane de euro. Apoi, se mai înțeleg ei cu patronul, cu bonusuri, cu altele. Importantă nu e suma, e important să le placă jucătorul. Și jucătorul nu e că nu le-a plăcut. Dar mulți au avut variante pe postul acela. Uite, ca drept dovadă n-au mai luat nimic”, a mai declarat Giovanni Becali pentru sursa menţionată.

