Teste pre-sezon din Bahrain LIVE VIDEO (18-20 februarie). Ultimele pregătiri înaintea debutului în noul sezon - Antena Sport

În perioada 18-20 februarie vor avea loc ultimele teste dinaintea startului noului sezon din Formula 1, LIVE în AntenaPLAY. La Sakhir, în Bahrain, piloţii vor reveni pe circuit timp de trei zile, în noile monoposturi cu care vor concura în 2026.
Este a doua săptămână de teste din Bahrain, după ce şi săptămâna trecută, piloţii au intrat pe circuitul de la Sakhir, în perioada 11-13 februarie. Dacă atunci, fiecare sesiune a putut fi urmărită o singură oră, acum fanii Formula 1 pot urmări în totalitate cele trei zile de teste. Sezonul 2026 din Formula 1 va debuta cu Marele Premiu al Australiei, care va avea loc în perioada 6-8 martie 2026.
Teste pre-sezon Bahrain LIVE VIDEO (18-20 februarie)
Prima zi de teste va fi miercuri, 18 februarie. Piloţii vor ieşi pe circuit începând cu ora 09:00, urmând să piloteze până la ora 18:00, cu o pauză de o oră, după primele patru ore de teste. După acelaşi program vor funcţiona şi celelalte două zile de teste.
Testele din perioada 18-20 februarie 2026 vor fi disponibile în totalitate publicului. Dacă primele teste ale anului, cele din Barcelona, au avut loc în spatele uşilor închise, iar cele de săptămâna trecută au fost disponibile fanilor câte o oră pe zi, acum fanii Formula 1 se vor putea bucura de un adevărat maraton.
Program teste Bahrain (toate sesiunile sunt LIVE în AntenaPLAY)
Miercuri:
- Sesiunea de dimineaţă: 09:00 – 14:00
- Sesiunea de după-amiază: 15:00 – 18:00
Joi
- Sesiunea de dimineaţă: 09:00 – 14:00
- Sesiunea de după-amiază: 15:00 – 18:00
Vineri
- Sesiunea de dimineaţă: 09:00 – 14:00
- Sesiunea de după-amiază: 15:00 – 18:00
Săptămâna trecută, în prima sesiune a zilei de miercuri, Max Verstappen a fost primul care a ieșit pe circuit la Bahrain, urmat de Gabriel Bortoleto, de la Audi. Alpine, cu Franco Colapinto, a fost ultima echipă care și-a trimis un monopost pe circuit în testele de dimineață.
După o pauză de o oră, piloții au revenit pe circuit pentru sesiunea de seară a testelor de la Bahrain. În aceasta, Lando Norris a fost cel mai rapid, înregistrând timpul de 1:34.669. Campionul mondial a completat 58 de tururi.
În prima sesiune a zilei de joi, Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot. Monegascul de la Ferrari a efectuat 62 de tururi, iar cel mai bun timp al său a fost 1:34.273. El a fost urmat de Lando Norris, campionul mondial, care a fost cu jumătate de secundă mai încet. La mare distanţă, la aproape 2 secunde şi jumătate, Pierre Gasly a fost al treilea în sesiunea de dimineaţă.
Kimi Antonelli şi George Russell au fost cei mai rapizi în ziua 3 a testelor din Bahrain. Cei doi piloţi McLaren au fost urmaţi de Lewis Hamilton, pilotul celor de la Ferrari, în ziua cu numărul 3 a primelor teste de la Bahrain.
