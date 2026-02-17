Teste pre-sezon din Bahrain LIVE VIDEO (18-20 februarie). Ultimele pregătiri înaintea debutului în noul sezon - Antena Sport

În perioada 18-20 februarie vor avea loc ultimele teste dinaintea startului noului sezon din Formula 1, LIVE în AntenaPLAY. La Sakhir, în Bahrain, piloţii vor reveni pe circuit timp de trei zile, în noile monoposturi cu care vor concura în 2026.

Este a doua săptămână de teste din Bahrain, după ce şi săptămâna trecută, piloţii au intrat pe circuitul de la Sakhir, în perioada 11-13 februarie. Dacă atunci, fiecare sesiune a putut fi urmărită o singură oră, acum fanii Formula 1 pot urmări în totalitate cele trei zile de teste. Sezonul 2026 din Formula 1 va debuta cu Marele Premiu al Australiei, care va avea loc în perioada 6-8 martie 2026.

Teste pre-sezon Bahrain LIVE VIDEO (18-20 februarie)

Prima zi de teste va fi miercuri, 18 februarie. Piloţii vor ieşi pe circuit începând cu ora 09:00, urmând să piloteze până la ora 18:00, cu o pauză de o oră, după primele patru ore de teste. După acelaşi program vor funcţiona şi celelalte două zile de teste.

Testele din perioada 18-20 februarie 2026 vor fi disponibile în totalitate publicului. Dacă primele teste ale anului, cele din Barcelona, au avut loc în spatele uşilor închise, iar cele de săptămâna trecută au fost disponibile fanilor câte o oră pe zi, acum fanii Formula 1 se vor putea bucura de un adevărat maraton.

Program teste Bahrain (toate sesiunile sunt LIVE în AntenaPLAY)