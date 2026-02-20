Oțelul Galați - UTA LIVE SCORE (17:00). Meci tare pentru zona de play-off. Echipele de start - Antena Sport

Oțelul Galați – UTA Arad este meciul care deschide etapa cu numărul 28 din Liga 1, iar partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Cele două formații luptă în continuare pentru prezența istorică în play-off, victoria fiind singura opțiune pentru ambele echipe.

Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE (17:00) – Echipele de start

Oțelul: Dur-Buzoancă – Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Conrado – Lameira, Ciobanu, Chira – Bană, Debeljuh, Andrezinho. Rezerve: I. Popescu, Ursu – E. Neicu, Rus, Kazu, B. Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, C. Neicu, Patrick. Antrenor: Laszlo Balint

După ce în partida tur a obținut o victorie clară pe terenul celor de la UTA, Oțelul va încerca să repete succesul de la Arad pentru a continua lupta pentru prezența în play-off.

De partea cealaltă, formația antrenată de Adrian Mihalcea vrea să lege a doua victorie consecutivă, după ce în runda precedentă s-a impus pe terenul celor de la FC Botoșani.