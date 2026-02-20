Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai - Antena Sport

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au încheiat parcursul în proba de dublu a turneului WTA de la Dubai, după ce au fost eliminate în cele din urmă în faza semifinalelor.
Cele două românce au fost învinse în penultimul act al competiției de perechea formată din Laura Siegemund și Vera Zvonareva (Germania/Rusia).
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinale la Dubai. Cu ce bani s-au ales
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au oprit vineri în semifinalele turneului WTA de la Dubai, după un parcurs destul de bun în cadrul competiției.
Cele două românce au fost învinse în penultimul act de Laura Siegemund/Vera Zvonareva (Germania/Rusia), în două seturi, scor 6-3, 7-6(6), la capătul unui meci ce a durat o oră și 58 de minute.
Pentru parcursul de senzație din Dubai, româncele au fost recompensate cu un cec în valoare de $59,000.
