Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai - Antena Sport

Home | Tenis | Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 16:43

Comentarii
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai

Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian / Profimedia

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au încheiat parcursul în proba de dublu a turneului WTA de la Dubai, după ce au fost eliminate în cele din urmă în faza semifinalelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două românce au fost învinse în penultimul act al competiției de perechea formată din Laura Siegemund și Vera Zvonareva (Germania/Rusia).

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinale la Dubai. Cu ce bani s-au ales

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au oprit vineri în semifinalele turneului WTA de la Dubai, după un parcurs destul de bun în cadrul competiției.

Cele două românce au fost învinse în penultimul act de Laura Siegemund/Vera Zvonareva (Germania/Rusia), în două seturi, scor 6-3, 7-6(6), la capătul unui meci ce a durat o oră și 58 de minute.

Pentru parcursul de senzație din Dubai, româncele au fost recompensate cu un cec în valoare de $59,000.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Observator
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Fanatik.ro
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
16:31
Anunţul lui Jose Mourinho despre transferul lui Ştefan Baiaram. Cu cine negociază jucătorul Universităţii
16:30
Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova
16:16
Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter
16:09
Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE (17:00). Meci tare pentru zona de play-off. Echipele de start
15:25
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
15:19
EXCLUSIVJulia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi”
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 3 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 4 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 5 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1 6 Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!