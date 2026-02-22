Claudiu Niculescu, sincer după eșecul contra Craiovei: „Când faci astfel de greșeli, te costă” - Antena Sport

Închide meniul
Claudiu Niculescu, sincer după eșecul contra Craiovei: „Când faci astfel de greșeli, te costă”

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 22:41

Claudiu Niculescu / SPORT PICTURES

Claudiu Niculescu a suferit cel mai greu eșec de când a preluat-o pe Unirea Slobozia, echipa acestuia fiind surclasată de liderul Universitatea Craiova, care s-a impus cu scorul de 3-0.

Oltenii au controlat partida în totalitate, iar tehnicianul român a încercat să găsească explicații pentru înfrângerea dureroasă în fața propriilor suporteri.

Claudiu Niculescu: „Eu sunt responsabil”

Unirea Slobozia va avea o misiune dificilă în acest sezon, lupta pentru supraviețuire fiind una aprigă. Ialomițenii au pierdut clar duelul contra Craiovei, iar Claudiu Niculescu a încercat să găsească explicații pentru diferența mare din teren.

„Concluzii nu sunt multe, victoria a fost meritată, probabil cea mai bună echipă din Liga 1. Niște greșeli tactice, de poziționare, ne-au costat. Când faci astfel de greșeli, te costă. Eu sunt responsabil, băieții au dat tot ce au putut. Ne așteaptă încă un meci dificil împotriva Rapidului, mai sunt două meciuri și sper să ieșim bine.

După aceea va începe play-out-ul, acolo unde va fi o luptă încrâncenată. Nu mă îngrijorează nimic, e vorba de ceea ce facem. Trebuie să îmbunătățim toate aspectele, nu aș vrea să intru în detalii, pentru că am pierdut în fața echipei de pe primul loc.

Ca dorință, băieții au arătat că sunt la aceeași parametri ca la meciurile trecute, doar că o echipă valoroasă te taxează când greșești. Mi-am dorit să fac puncte și azi. Nu așteptăm play-out-ul ca o izbăvire. Vom vedea unde vom fi după ultima etapă. Întâlnim pe final de sezon toate echipele de play-off. Nu am reușit să acumulăm puncte nici etapa trecută, dar nu e un capăt de țară. Sunt extrem de importante cele două meciuri rămase. Sunt două echipe sensibil egale (Craiova și Dinamo). Va fi aprigă lupta în play-off, treaba noastră este alta”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit digisport.ro.

