Benfica - AFS și Moreirense - Sporting LIVE VIDEO (20:00). Programul etapei din Liga Portugal - Antena Sport

Etapa a 23-a din Liga Portugal a început cu meciul dintre Estrela și Tondela, încheiat cu scorul de 0-2. Ianis Stoica a evoluat din minutul 65 al partidei.
Sâmbătă, Benfica dă repetiția finală înaintea returului „de foc” cu Real Madrid, din play-off-ul pentru optimile Champions League. „Vulturii” se vor duela cu AFS, pe teren propriu.
Benfica – AFS și Moreirense – Sporting LIVE VIDEO (20:00)
Benfica are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul Porto. Înaintea meciului cu AFS, trupa lui Jose Mourinho ocupă locul trei, cu 52 de puncte, la șapte puncte distanță de „dragoni”.
Tot de la ora 20:00, Sporting o va înfrunta, în deplasare, pe Moreirense. Campioana din Liga Portugal are 55 de puncte, fiind pe locul secund.
Sâmbătă, de la ora 22:30, Braga va primi vizita celor de la Guimaraes. Gazdele au 39 de puncte, iar o victorie le va duce pe locurile de cupe europene.
Etapa a 23-a din Liga Portugal va continua și duminică, atunci când liderul Porto o va înfrunta pe Rio Ave, pe „Dragao”.
Programul etapei din Liga Portugal:
Vineri:
- Estrela – Tondela 0-2
Sâmbătă:
- Alverca – Santa Clara, ora 17:30
- Arouca – Nacional, ora 17:30
- Benfica – AFS, ora 20:00
- Moreirense – Sporting, ora 20:00
- Braga – Guimaraes, ora 22:30
Duminică:
- Estoril – Gil Vicente, ora 20:00
- Porto – Rio Ave, ora 22:30
Luni:
- Famalicao – Casa Pia, ora 22:15
