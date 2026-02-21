Benfica - AFS și Moreirense - Sporting LIVE VIDEO (20:00). Programul etapei din Liga Portugal - Antena Sport

Jose Mourinho, pe bancă la un meci al Benficăi/ Profimedia

Etapa a 23-a din Liga Portugal a început cu meciul dintre Estrela și Tondela, încheiat cu scorul de 0-2. Ianis Stoica a evoluat din minutul 65 al partidei.

Sâmbătă, Benfica dă repetiția finală înaintea returului „de foc” cu Real Madrid, din play-off-ul pentru optimile Champions League. „Vulturii” se vor duela cu AFS, pe teren propriu.

Benfica – AFS și Moreirense – Sporting LIVE VIDEO (20:00)

Benfica are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul Porto. Înaintea meciului cu AFS, trupa lui Jose Mourinho ocupă locul trei, cu 52 de puncte, la șapte puncte distanță de „dragoni”.

Tot de la ora 20:00, Sporting o va înfrunta, în deplasare, pe Moreirense. Campioana din Liga Portugal are 55 de puncte, fiind pe locul secund.