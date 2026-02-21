Benfica - AFS și Moreirense - Sporting LIVE VIDEO (20:00). Programul etapei din Liga Portugal - Antena Sport

Închide meniul
Benfica – AFS și Moreirense – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Programul etapei din Liga Portugal

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 11:29

Jose Mourinho, pe bancă la un meci al Benficăi/ Profimedia

Etapa a 23-a din Liga Portugal a început cu meciul dintre Estrela și Tondela, încheiat cu scorul de 0-2. Ianis Stoica a evoluat din minutul 65 al partidei. 

Sâmbătă, Benfica dă repetiția finală înaintea returului „de foc” cu Real Madrid, din play-off-ul pentru optimile Champions League. „Vulturii” se vor duela cu AFS, pe teren propriu. 

Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Portugal 

Benfica – AFS și Moreirense – Sporting LIVE VIDEO (20:00) 

Benfica are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul Porto. Înaintea meciului cu AFS, trupa lui Jose Mourinho ocupă locul trei, cu 52 de puncte, la șapte puncte distanță de „dragoni”. 

Tot de la ora 20:00, Sporting o va înfrunta, în deplasare, pe Moreirense. Campioana din Liga Portugal are 55 de puncte, fiind pe locul secund. 

Sâmbătă, de la ora 22:30, Braga va primi vizita celor de la Guimaraes. Gazdele au 39 de puncte, iar o victorie le va duce pe locurile de cupe europene.  

Etapa a 23-a din Liga Portugal va continua și duminică, atunci când liderul Porto o va înfrunta pe Rio Ave, pe „Dragao”.  

Programul etapei din Liga Portugal: 

Vineri 

  • Estrela – Tondela 0-2 

Sâmbătă:  

  • Alverca – Santa Clara, ora 17:30 
  • Arouca – Nacional, ora 17:30  
  • Benfica – AFS, ora 20:00 
  • Moreirense – Sporting, ora 20:00 
  • Braga – Guimaraes, ora 22:30 

Duminică: 

  • Estoril – Gil Vicente, ora 20:00 
  • Porto – Rio Ave, ora 22:30 

Luni: 

  • Famalicao – Casa Pia, ora 22:15 
