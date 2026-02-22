Nicușor Bancu, declarația serii după Slobozia - Craiova 0-3: „Cei din camera VAR au venit mai târziu” - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut un succes clar pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Gruparea antrenată de Filipe Coelho s-a desprins la patru puncte de Dinamo și Rapid București.
Meciul a fost unul la discreția formației din Bănie, care și-a dominat adversara la toate capitolele. Revenit și el într-un joc oficial pentru olteni, Nsimba a stabilit scorul final.
Nicușor Bancu: „Așa se câștigă campionatul”
După ce Rapid a egalat-o pe Dinamo la puncte în clasament, Universitatea Craiova a apăsat piciorul pe pedala de accelerație și a câștigat fără emoții în deplasare la Unirea Slobozia.
Nicușor Bancu a vorbit despre diferența dintre echipa Universității Craiova de acum și cea din sezoanele precedente și a avut un mesaj subtil și pentru cei aflați în camera VAR.
„Am fost ținuți cu picioarele pe pământ, Mister a știut să ne țină motivați, iar asta a contat mult. Dacă intram cu atitudine, alta era soarta meciului. Cred că aceste meciuri sunt cele mai grele, așa se câștigă campionatul. Acest lucru nu îl făceam anul trecut. (n. r. despre arbitraj) A doua fază nu cred că a fost, prima a fost clar penalty, cei din camera VAR au venit mai târziu, nu au reușit să vadă de la început probabil..
E ceva incredibil, nu înțeleg cum nu se pot vedea aceste lucruri. Eu am zis că acum suntem din ce în ce mai bine și maturi, suntem o echipă omogenă, e important ca și cei care intră să ne ajute. Mister știe să îi motiveze pe toți, altfel ar fi greu. Eu vreau să fiu aici pe primul loc, altceva nu mă interesează.
Sunt fericit, mă bucur că domnul Lucescu va fi alături de noi, vom încerca să facem o treabă cât mai bună și să ne calificăm”, a spus Nicușor Bancu.
Vladimir Screciu: „Nu vreau să mă gândesc la titlu”
„O victorie importantă, am vorbit că nu contează cum jucăm, importante erau punctele. Am șutat să încerc să înscriu, am reușit să o fac, să îmi ajut echipa. Cred că am marcat ultima oară cu UTA, tot cu stângul, nu prea am marcat eu așa. Eu încerc să-mi fac treaba, contează să joc bine.
Asta e diferența între noi de anul acesta și cum eram în trecut. Avem acum un meci important cu Metaloglobus, trebuie să luăm cele trei puncte. Respectăm adversarul, dar trebuie să câștigăm, acesta este obiectivul nostru. Nu vreau să mă gândesc la titlu, după cele două etape vine lupta adevărată.
Este o presiune care pe mine mă motivează, ne dă o încredere aparte, e o motivație în plus pentru mine și colegii mei”, a declarat Vladimir Screciu, potrivit digisport.ro.
- Sorin Cârțu, planuri pentru un play-off fără FCSB: „Nu ne interesează. Vrem să câștigăm campionatul”
- Întrebat despre Mirel Rădoi, Filipe Coelho a răspuns categoric: „Nu înseamnă nimic”
- Claudiu Niculescu, sincer după eșecul contra Craiovei: „Când faci astfel de greșeli, te costă”
- Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare
- Unirea Slobozia – Univ. Craiova 0-3. Oltenii se duc la 4 puncte peste Dinamo și Rapid