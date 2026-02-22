Nicușor Bancu, declarația serii după Slobozia - Craiova 0-3: „Cei din camera VAR au venit mai târziu” - Antena Sport

Universitatea Craiova a obținut un succes clar pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Gruparea antrenată de Filipe Coelho s-a desprins la patru puncte de Dinamo și Rapid București.

Meciul a fost unul la discreția formației din Bănie, care și-a dominat adversara la toate capitolele. Revenit și el într-un joc oficial pentru olteni, Nsimba a stabilit scorul final.

Nicușor Bancu: „Așa se câștigă campionatul”

După ce Rapid a egalat-o pe Dinamo la puncte în clasament, Universitatea Craiova a apăsat piciorul pe pedala de accelerație și a câștigat fără emoții în deplasare la Unirea Slobozia.

Nicușor Bancu a vorbit despre diferența dintre echipa Universității Craiova de acum și cea din sezoanele precedente și a avut un mesaj subtil și pentru cei aflați în camera VAR.

„Am fost ținuți cu picioarele pe pământ, Mister a știut să ne țină motivați, iar asta a contat mult. Dacă intram cu atitudine, alta era soarta meciului. Cred că aceste meciuri sunt cele mai grele, așa se câștigă campionatul. Acest lucru nu îl făceam anul trecut. (n. r. despre arbitraj) A doua fază nu cred că a fost, prima a fost clar penalty, cei din camera VAR au venit mai târziu, nu au reușit să vadă de la început probabil..