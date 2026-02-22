S-a dezlănțuit infernul! Suporterii lui Partizan au incendiat peluza la derby-ul cu Steaua Roșie - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 22:34

Imagine de la Steaua Roșie - Partizan / X

Duminică a avut loc celebrul derby dintre Steaua Roșie și Partizan Belgrad, iar fenomenul „ultras” a captat atenția și de această dată pe stadionul unde FCSB a fost învinsă în Europa League.

Suporterii oaspeților au „compensat” evoluția modestă a jucătorilor în sectorul care le-a fost rezervat. Aceștia au incendiat peluza și au aruncat cu torțe.

Fanii lui Partizan, spectacol pirotehnic deplasat

Suporterii celor de la Partizan Belgrad și-au făcut simțită prezența pe ”Maracana”, acolo unde echipa lor a pierdut fără drept de apel în fața rivalei Steaua Roșie.

Aceștia au aruncat torțe din sectorul care le-a fost rezervat, dar au și incendiat peluza în care se aflau. Imaginile cu aceștia au devenit virale pe rețelele sociale.

Pe teren, Steaua Roșie Belgrad a făcut legea. Kostov a deschis scorul în prelungirile primei reprize, iar Arnautovic (min. 56) și Katai (min. 77) au stabilit scorul final.

