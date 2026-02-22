S-a dezlănțuit infernul! Suporterii lui Partizan au incendiat peluza la derby-ul cu Steaua Roșie - Antena Sport

Duminică a avut loc celebrul derby dintre Steaua Roșie și Partizan Belgrad, iar fenomenul „ultras” a captat atenția și de această dată pe stadionul unde FCSB a fost învinsă în Europa League.
Suporterii oaspeților au „compensat” evoluția modestă a jucătorilor în sectorul care le-a fost rezervat. Aceștia au incendiat peluza și au aruncat cu torțe.
Fanii lui Partizan, spectacol pirotehnic deplasat
Suporterii celor de la Partizan Belgrad și-au făcut simțită prezența pe ”Maracana”, acolo unde echipa lor a pierdut fără drept de apel în fața rivalei Steaua Roșie.
Aceștia au aruncat torțe din sectorul care le-a fost rezervat, dar au și incendiat peluza în care se aflau. Imaginile cu aceștia au devenit virale pe rețelele sociale.
Pe teren, Steaua Roșie Belgrad a făcut legea. Kostov a deschis scorul în prelungirile primei reprize, iar Arnautovic (min. 56) și Katai (min. 77) au stabilit scorul final.
Étoile Rouge – Partizan : incendie dans le parcage de la Tribune Sud du Marakana lors du #VečitiDerbi #ZvezdaPartizan #partizan #Beograd #JužnaTribina #ultras #Navijači #Partizana #derbi (22.02.26) pic.twitter.com/XjbKbZkMFG
— 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) February 22, 2026
Belgrade Derby
Crvena Zvezda
vs
Partizan
📽 Bogdan Pop
🇸🇰 22.02 pic.twitter.com/AdCohjdoNv
— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) February 22, 2026
