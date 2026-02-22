Răzvan Marin, în formă maximă în Grecia! Gol și assist pentru mijlocașul român în AEK Atena - Levadiakos - Antena Sport

În ziua în care Adrian Șut a marcat primul său gol de la transferul la Al-Ain, Răzvan Marin a avut și el o evoluție fantastică în partida dintre AEK Atena și Levadiakos.
Internaționalul român a oferit o pasă decisivă la golul prin care echipa sa a deschis scorul, însă acesta nu s-a oprit aici. Mijlocașul a și punctat pentru liderul din Grecia.
Răzvan Marin, evoluție de cinci stele în Grecia
AEK Atena a profitat de pasul greșit făcut de PAOK și s-a desprins în fruntea Greciei. Liderul din Superliga a făcut spectacol în disputa cu Levadiakos, iar unul dintre cei mai buni de pe teren a fost un român.
Răzvan Marin a pasat decisiv la reușita care a blocat partida, în minutul 5, după ce a executat perfect o lovitură liberă. El a fost și cel care a stabilit scorul final, în minutul 68, cu un șut care l-a lăsat fără reacție pe portarul advers.
Evoluția acestuia a fost una dintre cele mai bune din teren. Sofa Score a notat prestația lui Răzvan Marin cu nota 8,2, a doua cea mai bună din tabăra gazdelor.
Assist by Răzvan Marin pic.twitter.com/4ViBykOKnR
— TheFootballZone (@football_t69515) February 22, 2026
Răzvan Marin scores⚽️ pic.twitter.com/ac52iYGqwV
— TheFootballZone (@football_t69515) February 22, 2026
