Răzvan Marin, în formă maximă în Grecia! Gol și assist pentru mijlocașul român în AEK Atena - Levadiakos - Antena Sport

Răzvan Marin, în formă maximă în Grecia! Gol și assist pentru mijlocașul român în AEK Atena – Levadiakos
VIDEO

Răzvan Marin, în formă maximă în Grecia! Gol și assist pentru mijlocașul român în AEK Atena – Levadiakos

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 21:55

Răzvan Marin, în formă maximă în Grecia! Gol și assist pentru mijlocașul român în AEK Atena – Levadiakos

Răzvan Marin / Profimedia

În ziua în care Adrian Șut a marcat primul său gol de la transferul la Al-Ain, Răzvan Marin a avut și el o evoluție fantastică în partida dintre AEK Atena și Levadiakos.

Internaționalul român a oferit o pasă decisivă la golul prin care echipa sa a deschis scorul, însă acesta nu s-a oprit aici. Mijlocașul a și punctat pentru liderul din Grecia.

Răzvan Marin, evoluție de cinci stele în Grecia

AEK Atena a profitat de pasul greșit făcut de PAOK și s-a desprins în fruntea Greciei. Liderul din Superliga a făcut spectacol în disputa cu Levadiakos, iar unul dintre cei mai buni de pe teren a fost un român.

Răzvan Marin a pasat decisiv la reușita care a blocat partida, în minutul 5, după ce a executat perfect o lovitură liberă. El a fost și cel care a stabilit scorul final, în minutul 68, cu un șut care l-a lăsat fără reacție pe portarul advers.

Evoluția acestuia a fost una dintre cele mai bune din teren. Sofa Score a notat prestația lui Răzvan Marin cu nota 8,2, a doua cea mai bună din tabăra gazdelor.

Cum arată pisica Transilvană, singura rasă autohtonă prezentă la concursurile internaţionaleCum arată pisica Transilvană, singura rasă autohtonă prezentă la concursurile internaţionale
