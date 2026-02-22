Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare - Antena Sport

Închide meniul
Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 22:21

Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare

Profimedia

Ștefan Baiaram (23 de ani) a oferit declarații după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 0-3, în etapa a 28-a din Liga 1. Mijlocașul a revenit pe teren după suspendarea de două etape primită, în urma incidentului din debry-ul cu Dinamo. 

Baiaram a regretat faptul că a ratat ambele dueluri cu FCSB, din Cupa României și Liga 1. El a transmis că episodul petrecut la finalul meciului cu Dinamo, când s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”, nu se va mai repeta.  

Ștefan Baiaram, mesaj despre titlu după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3 

Ștefan Baiaram a transmis, de asemenea, că nu se gândește încă la titlu. Universitatea Craiova și-a mărit avansul la patru puncte în fruntea campionatului față de rivalele Dinamo și Rapid.  

Este o victorie foarte importantă, am avut ședință înaintea meciului, Mister ne-a spus că e un meci important. Ne bucurăm că am câștigat, mai avem două meciuri până la play-off, acolo se vor da bătălii grele. 

Toată lumea ne dă favorită, mă bucur că în această seară am marcat mai multe goluri.  

Îmi pare rău că nu am jucat cu FCSB. Din toate încerc să iau lucrurile pozitive, clar am învățat ceva din acel episod și nu se va mai întâmpla. Avem un grup unit și anul acesta putem scrie istorie. 

Avem jucători cu experiență care au trecut prin astfel de momente, nu ne gândim la campionat, mai avem 12 meciuri și după ne vom gândi”, a declarat Ștefan Baiaram, conform digisport.ro, după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3.

Universitatea Craiova, victorie fără emoții cu Unirea Slobozia 

Oltenii au controlat meciul de la Slobozia, iar Screciu a deschis scorul în minutul 29, cu un şut din afara careului, stabilid scorul pauzei, 1-0 pentru oaspeţi. În minutul 59 Nikola Stevanovic a înscris primul său gol pentru craioveni, dar arbitrul George Călin a anulat reuşita sârbului, însă a validat golul după verificarea VAR. Minutul 64 a adus ultimul gol al meciului, înscis de Nsimba, şi a fost Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. 

Elevii lui Coelho sunt lideri, cu 56 de puncte, patru peste Dinamo şi Rapid. Unirea Slobozia  e a 14-a, având 24 de puncte. 

