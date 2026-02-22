Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu, după ce Univ. Craiova și-a mărit avansul în Liga 1. Ce a spus despre suspendare - Antena Sport

Ștefan Baiaram (23 de ani) a oferit declarații după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 0-3, în etapa a 28-a din Liga 1. Mijlocașul a revenit pe teren după suspendarea de două etape primită, în urma incidentului din debry-ul cu Dinamo.

Baiaram a regretat faptul că a ratat ambele dueluri cu FCSB, din Cupa României și Liga 1. El a transmis că episodul petrecut la finalul meciului cu Dinamo, când s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”, nu se va mai repeta.

Ștefan Baiaram, mesaj despre titlu după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3

Ștefan Baiaram a transmis, de asemenea, că nu se gândește încă la titlu. Universitatea Craiova și-a mărit avansul la patru puncte în fruntea campionatului față de rivalele Dinamo și Rapid.

„Este o victorie foarte importantă, am avut ședință înaintea meciului, Mister ne-a spus că e un meci important. Ne bucurăm că am câștigat, mai avem două meciuri până la play-off, acolo se vor da bătălii grele.

Toată lumea ne dă favorită, mă bucur că în această seară am marcat mai multe goluri.