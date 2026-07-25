Home | Fotbal | Liga 1 | Gică Craioveanu, răspuns după oferta uriașă primită de Universitatea Craiova pentru Assad Al-Hamlawi

Gică Craioveanu, răspuns după oferta uriașă primită de Universitatea Craiova pentru Assad Al-Hamlawi

Daniel Işvanca Publicat: 25 iulie 2026, 19:14

Comentarii
Gică Craioveanu, răspuns după oferta uriașă primită de Universitatea Craiova pentru Assad Al-Hamlawi

Assad Al-Hamlawi / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova are pe masă o ofertă importantă pentru Assad Al-Hamlawi, însă Mihai Rotaru nu a oferit până acum un răspuns în privința atacantului palestinian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Craioveanu a vorbit despre propunerea care a ajuns pe masa campioanei României și a transmis că o asemenea ofertă nu poate fi ignorată, indiferent de context.

Gică Craioveanu: „România nu a mai avut de mult timp o asemenea ofertă”

Universitatea Craiova are oferte pentru cei mai importanți jucători din lot, însă cea mai mare a venit la adresa lui Assad Al-Hamlawi: 5 milioane de euro.

Gică Craioveanu crede că o astfel de ofertă nu trebuie refuzată, dar în același timp speră ca oltenii să-și păstreze lotul intact pentru un parcurs cât mai lung în cupele europene.

„Oferta este foarte, foarte bună. Aș zice, senzațională! Acum, nu sunt eu în măsură să spun ce trebuie să facă cei de la Craiova, pentru că nu mai am nicio funcție acolo, dar sunt convins că Mike e mulțumit de ea.

Reclamă
Reclamă

Repet, oferta este foarte, foarte bună. Știi cum se spune, nu se poate refuza așa ceva. Plus că nu a mai avut România de mult timp o astfel de sumă pe masă. Dacă ar fi după mine, aș vrea să rămână toți, ca să vedem unde poate ajunge Craiova. Dar mă gândesc și la binele lui.

Universitatea Craiova îl are pe cel mai bun, Nsimba, ‘Bestia’, care-mi place mie cel mai mult. Sper să continue și Baiaram și să-i vedem la lucru și pe cei care au venit vara aceasta”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Stagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lunăStagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lună
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Alexandru Odaisiu, românul care a murit salvând un copil de la înec, ar putea da numele unei străzi din Italia
Observator
Alexandru Odaisiu, românul care a murit salvând un copil de la înec, ar putea da numele unei străzi din Italia
Fotbalistul cu un salariu de 14 milioane de euro i-ar fi oferit o pensie ridicolă fetiței sale: 800 de euro. Scandal monstru cu starul Franței în prim-plan
Fanatik.ro
Fotbalistul cu un salariu de 14 milioane de euro i-ar fi oferit o pensie ridicolă fetiței sale: 800 de euro. Scandal monstru cu starul Franței în prim-plan
19:11

Echipele de start la Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1
19:03

Fiorentina lui Radu Drăgușin, învinsă de o echipă de liga a doua. Fundașul român, din nou titular
18:57

Ţara care va găzdui cursa amânată din Bahrain! Când ar putea fi făcut oficial anunţul
18:34

LIVE SCOREFarul – Corvinul 1-0. Constănțenii dau lovitura pe final
18:31

Lewis Hamilton nu și-a putut explica de ce a ratat pole-ul în Marele Premiu al Ungariei: „Ceva s-a întâmplat”
18:31

Lando Norris, surprins că a reuşit primul pole de când a luat titlul! Ce a spus despre Ferrari
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment 3 Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică” 4 Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri 5 O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp” 6 O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial