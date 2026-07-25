Gică Craioveanu, răspuns după oferta uriașă primită de Universitatea Craiova pentru Assad Al-Hamlawi

Universitatea Craiova are pe masă o ofertă importantă pentru Assad Al-Hamlawi, însă Mihai Rotaru nu a oferit până acum un răspuns în privința atacantului palestinian.

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Gică Craioveanu a vorbit despre propunerea care a ajuns pe masa campioanei României și a transmis că o asemenea ofertă nu poate fi ignorată, indiferent de context.

Gică Craioveanu: „România nu a mai avut de mult timp o asemenea ofertă”

Universitatea Craiova are oferte pentru cei mai importanți jucători din lot, însă cea mai mare a venit la adresa lui Assad Al-Hamlawi: 5 milioane de euro.

Gică Craioveanu crede că o astfel de ofertă nu trebuie refuzată, dar în același timp speră ca oltenii să-și păstreze lotul intact pentru un parcurs cât mai lung în cupele europene.

„Oferta este foarte, foarte bună. Aș zice, senzațională! Acum, nu sunt eu în măsură să spun ce trebuie să facă cei de la Craiova, pentru că nu mai am nicio funcție acolo, dar sunt convins că Mike e mulțumit de ea.