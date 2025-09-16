Jurnal Antena Sport | E luptă la sânge pe Drumul Eroilor - Antena Sport

Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști”

Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față

LIVE SCORE PSV, debut cu stângul în Liga Campionilor. Arsenal învinge Athletic Bilbao. Urmează meciurile de la 22:00

VIDEO S-a încins atmosfera înainte de Real Madrid – Marseille! Fanii francezi, bătăi cu poliția lângă stadion

Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului

Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit

Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe

Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”

Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1

Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles”