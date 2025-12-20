Oțelul Galați - FC Argeș 0-0. Duel în zona de play-off în Moldova - Antena Sport

Închide meniul
LIVE SCORE

Andrei Nicolae Publicat: 20 decembrie 2025, 17:00

Oțelul Galați și FC Argeș se întâlnesc astăzi pe terenul moldovenilor în cea de-a doua partidă a zilei din etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul le găsește pe ambele formații pe locuri de play-off, însă situația formației lui Laszlo Balint se poate schimba în urma rezultatelor din această rundă.

Duelul de pe Stadionul Oțelul are loc în această după-amiază de la ora 17:00 și e transmis în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport.

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Andrei Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – J. Paulo, Lameira – Bordun, Pedro, Andrezinho – Paulinho
Antrenor: Laszlo Balint

FC Argeș: D. Lazăr – Tofan, M. Tudose, Sadriu, Borța – Y. Pîrvu, Sierra – R. Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb – R. Matos
Absenți: Rață (suspendat), Orozco (plecat la Cupa Africii pe Națiuni)
Antrenor: Bogdan Andone

Oțelul Galați abordează ultimul meci al anului 2025 cu un moral extrem de bun, având în acest moment trei victorii la rând. Pe rând, roș-alb-albaștrii s-au impus cu Csikszereda, Unirea Slobozia și Rapid, cel mai recent succes fiind cel mai impresionant de departe.

FC Argeș e și ea într-o formă bună, ținând cont că n-a mai pierdut de patru meciuri, de când a fost învinsă cu 2-1 de Universitatea Craiova. Elevii lui Bogdan Andone au adunat trei victorii și o remiză în ultimele dueluri, iar în cea mai recentă etapă au remizat pe teren propriu cu FC Botoșani. Asemenea adversarilor din această seară, violeții s-au impus și ei contra Rapidului, însă în Cupa României.

Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de CrăciunDiana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de Crăciun
Înainte de meci, Oțelul se află pe locul 6, cu 30 de puncte, în timp ce FC Argeș e o poziție mai sus, la “borna” 34. Dacă “vulturii” sunt siguri că vor ierna în zona locurilor de play-off, gălățenii nu au această certitudine, pentru că un eșec sau o remiză, cumulate cu alte rezultate ale formațiilor de sub ea, o pot trimite sub locul 6.

În meciul tur, FC Argeș s-a impus pe teren propriu cu 2-0 grație reușitelor lui Matos și Sierra.

Clasamentul Ligii 1
Clasamentul Ligii 1

Echipele probabile la Oțelul Galați – FC Argeș

