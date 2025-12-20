Oțelul Galați - FC Argeș 0-0. Duel în zona de play-off în Moldova - Antena Sport

Duelul de pe Stadionul Oțelul are loc în această după-amiază de la ora 17:00 și e transmis în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport.

Oțelul Galați și FC Argeș se întâlnesc astăzi pe terenul moldovenilor în cea de-a doua partidă a zilei din etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul le găsește pe ambele formații pe locuri de play-off, însă situația formației lui Laszlo Balint se poate schimba în urma rezultatelor din această rundă.

FC Argeș: D. Lazăr – Tofan, M. Tudose, Sadriu, Borța – Y. Pîrvu, Sierra – R. Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb – R. Matos

Absenți: Rață (suspendat), Orozco (plecat la Cupa Africii pe Națiuni)

Antrenor: Bogdan Andone

Oțelul Galați abordează ultimul meci al anului 2025 cu un moral extrem de bun, având în acest moment trei victorii la rând. Pe rând, roș-alb-albaștrii s-au impus cu Csikszereda, Unirea Slobozia și Rapid, cel mai recent succes fiind cel mai impresionant de departe.

FC Argeș e și ea într-o formă bună, ținând cont că n-a mai pierdut de patru meciuri, de când a fost învinsă cu 2-1 de Universitatea Craiova. Elevii lui Bogdan Andone au adunat trei victorii și o remiză în ultimele dueluri, iar în cea mai recentă etapă au remizat pe teren propriu cu FC Botoșani. Asemenea adversarilor din această seară, violeții s-au impus și ei contra Rapidului, însă în Cupa României.