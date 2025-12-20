Mohamed Salah și-a cerut scuze după declarațiile care au "cutremurat-o" pe Liverpool: "Așa e el" - Antena Sport

Curtis Jones, mijlocașul lui Liverpool, a vorbit vineri la Sky Sports despre declaraţiile considerate “incendiare” ale lui Mohamed Salah de către presa engleză.

Jucătorul a asigurat că atacantul egiptean şi-a cerut scuze în faţa grupului şi că echipa a trecut acum peste acest incident.

Ce le-a spus Mohamed Salah colegilor săi

“«Mo» este liber să aleagă. Poate spune ce gândeşte”, a declarat Jones, înainte de a preciza: “Şi-a cerut scuze faţă de noi şi a spus: «Dacă am rănit pe cineva sau v-am jignit, îmi cer scuze». Aşa este el“, a spus mijlocașul, potrivit news.ro.

Ajuns la Liverpool în 2020, mijlocaşul englez a ţinut să apere comportamentul coechipierului său. “Presupun că face parte din dorinţa de a câştiga şi nu cred că va fi ultimul în acest caz. Înţeleg că există diferite moduri de a face lucrurile, dar dacă un jucător se mulţumeşte să stea pe bancă şi nu vrea să joace, deşi vrea să ajute echipa, este mai problematic“, a explicat el.

Jones a insistat, de asemenea, asupra faptului că furia lui Salah “nu a avut niciodată scopul de a afecta echipa, staff-ul, antrenorul sau pe oricine altcineva“. Potrivit lui, vestiarul este acum complet orientat spre viitor: “Oricum, am trecut de această etapă acum. Formăm o echipă bună, jucăm bine şi începem să câştigăm meciuri“.