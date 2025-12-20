Mohamed Salah și-a cerut scuze după declarațiile care au "cutremurat-o" pe Liverpool: "Așa e el" - Antena Sport

Curtis Jones, mijlocașul lui Liverpool, a vorbit vineri la Sky Sports despre declaraţiile considerate “incendiare” ale lui Mohamed Salah de către presa engleză.
Jucătorul a asigurat că atacantul egiptean şi-a cerut scuze în faţa grupului şi că echipa a trecut acum peste acest incident.
Ce le-a spus Mohamed Salah colegilor săi
“«Mo» este liber să aleagă. Poate spune ce gândeşte”, a declarat Jones, înainte de a preciza: “Şi-a cerut scuze faţă de noi şi a spus: «Dacă am rănit pe cineva sau v-am jignit, îmi cer scuze». Aşa este el“, a spus mijlocașul, potrivit news.ro.
Ajuns la Liverpool în 2020, mijlocaşul englez a ţinut să apere comportamentul coechipierului său. “Presupun că face parte din dorinţa de a câştiga şi nu cred că va fi ultimul în acest caz. Înţeleg că există diferite moduri de a face lucrurile, dar dacă un jucător se mulţumeşte să stea pe bancă şi nu vrea să joace, deşi vrea să ajute echipa, este mai problematic“, a explicat el.
Jones a insistat, de asemenea, asupra faptului că furia lui Salah “nu a avut niciodată scopul de a afecta echipa, staff-ul, antrenorul sau pe oricine altcineva“. Potrivit lui, vestiarul este acum complet orientat spre viitor: “Oricum, am trecut de această etapă acum. Formăm o echipă bună, jucăm bine şi începem să câştigăm meciuri“.
🗣️ “Mo is his own man and he can say his own stuff”
Curtis Jones says Mohamed Salah apologised to the Liverpool squad 🔴 pic.twitter.com/Ud9RU4X6Np
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 19, 2025
Egipteanul a fost exclus din lotul echipei pentru meciul din Liga Campionilor împotriva lui Inter Milano (1-0) de pe 9 decembrie, înainte de a fi reintegrat pentru meciul din campionat împotriva lui Brighton (2-0) din etapa a 16-a a Premier League. Convocat în lotul Egiptului pentru Cupa Africii Naţiunilor, care începe duminică, Mohamed Salah va rata ultima etapă din Premier League din 2025, cu Tottenham – Liverpool programată sâmbătă.
