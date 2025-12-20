Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UTA Arad - Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc

UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc

Andrei Nicolae Publicat: 20 decembrie 2025, 15:33

Comentarii
UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc

Jucătorii de la UTA și Dinamo, în timpul meciului tur / Sport Pictures

UTA Arad și Dinamo se întâlnesc în această seară în ultimul meci al zilei de sâmbătă din cadrul etapei cu numărul 21 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, gazdele luptându-se să intre în zona locurilor de play-off, în timp ce elevii lui Kopic pot urca provizoriu pe “fotoliul” de lider.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre UTA și Dinamo va avea loc de la ora 20:00 pe Stadionul Francisc Neuman și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00)

UTA trece printr-o perioadă bună, fiind neînvinsă de patru meciuri, cel mai recent eșec înregistrat fiind cel cu “U” Cluj de pe 22 noiembrie. De atunci, elevii lui Adrian Mihalcea au adunat trei victorii la rând, iar în cea mai recentă rundă a remizat cu Farul, scor 1-1. Din seria de victorii a ieșit în evidență succesul cu FCSB din Cupa României, scor 3-0.

De cealaltă parte, Dinamo n-a mai suferit o înfrângere de aproape două luni, mai exact de la acel eșec cu Rapid de pe 19 octombrie. În ultimele cinci meciuri, “câinii” au obținut două victorii și trei remize, iar în ultima etapă disputată a învins-o fără drept de apel pe Metaloglobus, scor 4-0.

Înainte de meci, UTA se află pe locul 8 (29 de puncte) și poate veni între primele șase în cazul unei victorii, cel puțin provizoriu. Dinamo e pe 2, la un singur punct de liderul Rapid, astfel că un succes pe arena Francisc Neuman e sinonim cu înnoptarea pe locul 1 până la derby-ul giuleștenilor cu FCSB.

Reclamă
Reclamă

În meciul tur, cele două au remizat, scor 1-1, într-un duel în care Abdallah a marcat împotriva fostei sale echipe, în timp ce Karamoko a restabilit egalitatea.

Clasamentul Ligii 1
Clasamentul Ligii 1

Echipele probabile la UTA Arad – Dinamo

UTA (4-2-3-1): Gorcea – F. Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Odada, L. Mihai – Costache, A. Roman, Țăroi – Abdallah

Absenți: Padula, A. Matei, Tzionis, Van Durmen (accidentați)

Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de CrăciunDiana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de Crăciun
Reclamă

Antrenor: Adrian Mihalcea

Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoianov, Opruț – Cîrjan, Mărginean, Gnahore – Armstrong, Soro, Mazilu

Absenți: Epassy (plecat la naționala Camerunului), Bordușanu, Musi, Licsandru (accidentați), Milanov (incert)

Antrenor: Zeljko Kopic

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Observator
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
17:46
Doi „tricolori”, gata să schimbe echipele înaintea barajului cu Turcia: „Oferte din alte țări”
17:37
“Duelul portarilor români” din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu
17:30
EXCLUSIV“S-a greşit grav” Reacţia lui Ioan Andone după ce Craiova a ratat primăvara europeană! Avertisment pentru olteni
17:14
„Denis Alibec, la Dinamo?” Verdictul dat de Giovanni Becali despre posibilul transfer al iernii din Liga 1
17:00
LIVE SCOREOțelul Galați – FC Argeș 0-0. Duel în zona de play-off în Moldova
16:49
FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Pe cine au pus ochii Gigi Becali și Dan Șucu
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 4 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 5 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 6 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului