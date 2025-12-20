UTA Arad - Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc - Antena Sport

UTA Arad și Dinamo se întâlnesc în această seară în ultimul meci al zilei de sâmbătă din cadrul etapei cu numărul 21 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, gazdele luptându-se să intre în zona locurilor de play-off, în timp ce elevii lui Kopic pot urca provizoriu pe “fotoliul” de lider.

Partida dintre UTA și Dinamo va avea loc de la ora 20:00 pe Stadionul Francisc Neuman și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00)

UTA trece printr-o perioadă bună, fiind neînvinsă de patru meciuri, cel mai recent eșec înregistrat fiind cel cu “U” Cluj de pe 22 noiembrie. De atunci, elevii lui Adrian Mihalcea au adunat trei victorii la rând, iar în cea mai recentă rundă a remizat cu Farul, scor 1-1. Din seria de victorii a ieșit în evidență succesul cu FCSB din Cupa României, scor 3-0.

De cealaltă parte, Dinamo n-a mai suferit o înfrângere de aproape două luni, mai exact de la acel eșec cu Rapid de pe 19 octombrie. În ultimele cinci meciuri, “câinii” au obținut două victorii și trei remize, iar în ultima etapă disputată a învins-o fără drept de apel pe Metaloglobus, scor 4-0.

Înainte de meci, UTA se află pe locul 8 (29 de puncte) și poate veni între primele șase în cazul unei victorii, cel puțin provizoriu. Dinamo e pe 2, la un singur punct de liderul Rapid, astfel că un succes pe arena Francisc Neuman e sinonim cu înnoptarea pe locul 1 până la derby-ul giuleștenilor cu FCSB.