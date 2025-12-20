Pleacă Mamoudou Karamoko de la Dinamo? Ce ofertă a venit pentru el - Antena Sport

Închide meniul
Pleacă Mamoudou Karamoko de la Dinamo? Ce ofertă a venit pentru el

Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 14:29

Pleacă Mamoudou Karamoko de la Dinamo? Ce ofertă a venit pentru el

Cu cinci reușite în acest sezon, Mamoudou Karamoko a devenit om de bază în formaţia din Ştefan cel Mare, cu toate că a venit doar de câteva luni la echipă.

Venit gratis de la FC Copenhaga, Dinamo ar putea da lovitura. În ceastă iarnă, jucătorul se poate transfera în zona Golfului. Potrivit Pro Sport, jucătorul pare tentat să plece, mai ales că oferta salarială este una importantă pentru el.

„Pentru mine nu a fost ușor să schimb echipa, dar sunt obișnuit să mă adaptez, am fost la mai multe formații în carieră. Echipa este valoroasă, mă ajută mult în fiecare zi, sunt foarte fericit să fiu la Dinamo. Nu mă așteptam la asemenea fani. Sunt foarte fericit pentru că mă iubesc, simt asta și sunt mândru că joc pentru Dinamo”, a declarat Karamoko despre experienţa la Dinamo, pentru Fanatik.ro.

Mamoudou Karamoko a evoluat pentru Dinamo în 15 partide şi a marcat cinci goluri.

