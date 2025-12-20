Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? "A făcut tot posibilul" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? "A făcut tot posibilul"

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? "A făcut tot posibilul"

Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? “A făcut tot posibilul”

Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 15:41

Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? A făcut tot posibilul

Elias Charalambous şi Daniel Bîrligea, în timpul conferinţei de presă dinaintea meciului FCSB - Olympiacos / Antena Sport

Elias Charalambous a susţinut o conferinţă de presă înainte de Rapid. Tehnicianul a anunţat că Daniel Bîrligea este apt de joc.

Charalambous crede că nu există o echipă favorită, iar orice rezultat este posibil. “Este ultimul meci, este un derby. Am senzaţia că suntem într-o formă bună şi trebuie să o arătăm mâine, să câştigăm meciul. Este foarte important pentru noi să câştigăm acest tip de meciuri şi sper să câştigăm cele trei puncte. În astfel de meciuri nu există favorite. Sunt şanse 50-50. Nu contează poziţia în clasament”, a spus antrenorul FCSB-ului.

Charalambous speră totuşi la o victorie: “Sper să ne facem fanii fericiţi înainte de Crăciun, dar pentru a face asta trebuie să ne focusăm 100% la acest derby. Suntem pregătiţi să-i facem fericiţi”. El a anunţat că Bîrligea este pregătit să intre cu Rapid: “Bîrligea a făcut tot posibilul să fie apt, este pregătit, da!”

Derby-ul dintre FCSB și Rapid va avea loc duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

