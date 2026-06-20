Jurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilor
Sunt români care plâng și acum că ajung aici. Dallas, serialul care îi băga în casă pe români imediat după revoluție, are și acum pelerini la celebra fermă din Texas.
Sunt români care plâng și acum că ajung aici. Dallas, serialul care îi băga în casă pe români imediat după revoluție, are și acum pelerini la celebra fermă din Texas.
Jurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilorJurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilor
Jurnal Antena Sport | E as şi la golfJurnal Antena Sport | E as şi la golf
Jurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecereJurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecere
Jurnal Antena Sport | Vor să fie lei în EuropaJurnal Antena Sport | Vor să fie lei în Europa
Almiron, eliminat pentru că şi-a acoperit gura în Turcia - Paraguay! Moment fără precedent în istoria fotbaluluiAlmiron, eliminat pentru că şi-a acoperit gura în Turcia - Paraguay! Moment fără precedent în istoria fotbalului