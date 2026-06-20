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Jurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilor

Sunt români care plâng și acum că ajung aici. Dallas, serialul care îi băga în casă pe români imediat după revoluție, are și acum pelerini la celebra fermă din Texas.

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