Elisabeta Lipă, apel direct către Ilie Bolojan după performanțele remarcabile de la Europenele de canotaj: „Subiect sensibil”

Sportivii români au revenit în țară, după rezultatele excelente obținute la Campionatele Europene de canotaj de la Varese. Delegația României a obținut nu mai puțin de opt medalii, dintre care șase de aur, una de argint și alta de bronz.

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Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, a ținut un discurs la evenimentul organizat după Campionatele Europene de la Varese, transmițându-i un mesaj direct lui Ilie Bolojan.

Elisabeta Lipă, apel direct către Ilie Bolojan după performanțele remarcabile de la Europenele de canotaj

Elisabeta Lipă i-a cerut lui Ilie Bolojan, premierul României, să intervină pentru ca sportivii români să-și încaseze premiile obținute în urma performanțelor obținute în competițiile europene și mondiale din canotaj.

„Vreau să abordez un subiect foarte sensibil pentru că, din diverse motive, nu este abordat de nimeni din lumea sportului. Dar eu, ca fostă sportivă care a fost în locul lor și știe ce înseamnă să muncești și drepturile tale să nu fie răsplătite, fac un apel către premierul României Ilie Bolojan.

Pentru că am văzut că îi place sportul, (n.r. fac apel) să susțină acești sportivi pentru că instituția guvernamentală care ar trebui să se ocupe de acest lucru nu știu ce obiective are. Dar este clar că a intrat în istoria sportului românesc. În anul 2025 și suntem la jumătatea anului 2026, nu a acordat nicio premiere niciunui sportiv de la nicio ramură fie ea olimpică, fie ea neolimpică.