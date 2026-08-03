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Elisabeta Lipă, apel direct către Ilie Bolojan după performanțele remarcabile de la Europenele de canotaj: „Subiect sensibil”

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 12:41

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Elisabeta Lipă, apel direct către Ilie Bolojan după performanțele remarcabile de la Europenele de canotaj: Subiect sensibil”

Elisabeta Lipă/ AntenaSport

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Sportivii români au revenit în țară, după rezultatele excelente obținute la Campionatele Europene de canotaj de la Varese. Delegația României a obținut nu mai puțin de opt medalii, dintre care șase de aur, una de argint și alta de bronz.

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Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, a ținut un discurs la evenimentul organizat după Campionatele Europene de la Varese, transmițându-i un mesaj direct lui Ilie Bolojan.

Elisabeta Lipă, apel direct către Ilie Bolojan după performanțele remarcabile de la Europenele de canotaj

Elisabeta Lipă i-a cerut lui Ilie Bolojan, premierul României, să intervină pentru ca sportivii români să-și încaseze premiile obținute în urma performanțelor obținute în competițiile europene și mondiale din canotaj.

„Vreau să abordez un subiect foarte sensibil pentru că, din diverse motive, nu este abordat de nimeni din lumea sportului. Dar eu, ca fostă sportivă care a fost în locul lor și știe ce înseamnă să muncești și drepturile tale să nu fie răsplătite, fac un apel către premierul României Ilie Bolojan.

Pentru că am văzut că îi place sportul, (n.r. fac apel) să susțină acești sportivi pentru că instituția guvernamentală care ar trebui să se ocupe de acest lucru nu știu ce obiective are. Dar este clar că a intrat în istoria sportului românesc. În anul 2025 și suntem la jumătatea anului 2026, nu a acordat nicio premiere niciunui sportiv de la nicio ramură fie ea olimpică, fie ea neolimpică.

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Eu înțeleg că trecem printr-o perioadă de criză, dar eu cred că sportul românesc sau finanțarea care trebuie acordată în urma rezultatelor acestor sportivi nu va sărăci bugetul României.

pelul meu sper să fie auzit de premierul României și să ajute instituția guvernamentală, respectiv ANS, să premieze nu doar canotorii. Eu nu fac apel doar pentru canotaj. Așa cum v-am spus, niciun sportiv din nicio ramură sportivă, fie ea olimpică sau neolimpică, nu a fost premiat. Deci ANS este campioană la acest capitol în anul 2025 și în cele 7 luni din 2026. Nu are niciun motiv să nu facă acest lucru (n.r. să ofere premierile)”, a declarat Elisabeta Lipă.

Încă de la finalul anului trecut, David Popovici anunța că sportivii români nu și-au încasat premiile din ultimii doi ani. Bogdan Matei, președintele ANS, venea cu replica și dezvăluia că a fost demarat un control al Curții de Conturi, motiv pentru care premierile au fost întârziate.

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